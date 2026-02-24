PAK vs ENG: क्या पाकिस्तान के दूसरे मैच में भी बारिश बनेगी विलेन? टेंशन फ्री होंगे कप्तान, जानें कैसा रहेगा मौसम

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटPAK vs ENG: क्या पाकिस्तान के दूसरे मैच में भी बारिश बनेगी विलेन? टेंशन फ्री होंगे कप्तान, जानें कैसा रहेगा मौसम

PAK vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप-बी की गुत्थी उलझी हुई है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बारिश से टाई हुए मैच के चलते 1-1 पाइंट्स के साथ बैठी हैं. पाकिस्तान की टीम आज (24 फरवरी) इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी. आईए जानते हैं कि कहीं इस बार भी पाकिस्तान के मैच में बारिश विलेन तो नहीं बन जाएगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:42 AM IST
Rainy Weather (X)
Rainy Weather (X)

PAK vs ENG Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. अब दूसरे मुकाबले पर भी फैंस को संशय बना हुआ है. पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ कैंडी में खेलने उतरेगी. पाकिस्तान के पास महज एक पाइंट है जबकि इंग्लैंड के हाथ में 2 पाइंट्स हैं. ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला सेमीफाइनल के लिहाज से करो या मरो की स्थिति के समान होगा. आईए जानते हैं इस मुकाबले के बीच कैंडी का मौसम कैसा रहेगा. 

पाकिस्तान की टीम जीत के साथ सुपर-8 का आगाज करना चाह रही थी. यही हाल न्यूजीलैंड का भी था, लेकिन 21 फरवरी को टॉस के बाद एक एक गेंद भी नहीं फेकी गई. किस्मत से सिक्का सलमान अली आगा के पक्ष में गिरा था और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन इसके बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं थमी और अंत में मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया गया. हालांकि, अब कैंडी में मैच रद्द होने के आसार कम हैं. 

कैसा रहेगा कैंडी का मौसम?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कैंडी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मैच में मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है. मुकाबले में बारिश से मैच में रुकावट आने की उम्मीद कम है. दोनों टीमें जरूरी पॉइंट्स के लिए लड़ रही हैं, इसलिए अनुमान है कि मैच का नतीजा तय करने में मौसम का कोई खास रोल नहीं होगा. मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक, मैच के दौरान कैंडी में टेम्परेचर लगभग 19°C रहने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों के लिए मौसम ठंडा और आरामदायक रहेगा.

ये भी पढ़ें.. गेल-पूरन नहीं.. पलक झपकते टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े 'सिक्सर किंग' बने हेटमायर

13 प्रतिश बारिश की संभावना

कैंडी में आसमान ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है. जिससे शाम भर अच्छी विजिबिलिटी और खेलने के लिए एक जैसे हालात बने रहेंगे. हवाएं हल्की रहने की उम्मीद है, जो दक्षिण-दक्षिण-पूर्व से लगभग 6 km/h की रफ्तार से चलेंगी. इन हवा के हालात का बैटिंग या बॉलिंग पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. बारिश की संभावना महज 13% है, जबकि आंधी-तूफ़ान की संभावना और भी कम 3% है.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Pak vs EngT20 World Cup 2026

