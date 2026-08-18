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श्रीलंका को हार से बचा लेंगे इंद्र देवता? टीम इंडिया के लिए बारिश बनेगी विलेन! जानें चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम?

India vs Sri Lanka Weather: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को जीत का स्वाद आने लगा है, लेकिन मौसम मजा खराब कर सकता है. मौसम रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार (18 अगस्त) को गॉल में अधिकतर समय बारिश होने की आशंका जताई गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 18, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:31 AM IST
श्रीलंका को हार से बचा लेंगे इंद्र देवता? टीम इंडिया के लिए बारिश बनेगी विलेन! जानें चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम?
Image Credit: Galle Weather Update (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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