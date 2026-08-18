श्रीलंका को हार से बचा लेंगे इंद्र देवता? टीम इंडिया के लिए बारिश बनेगी विलेन! जानें चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम?

India vs Sri Lanka Test Weather: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में तीन दिनों का खेल होने के बाद भारत को हल्का-हल्का जीत का स्वाद आने लगा है. लेकिन, गॉल का मौसम शुभमन एंड कंपनी का मजा खराब कर सकता है. अब तक का हाल ये है कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 462 रनों का पहाड़ खड़ा किया. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 284 रनों पर ऑलआउट हो गई. इन दोनों पारियों के बीच बारिश ने कई मार एंट्री मारी, जिसके कारण बार-बार खेल रोका गया. दूसरे दिन तो बारिश की वजह से सिर्फ 43 ओवर तक खेल हो सका था.