Advertisement
trendingNow13126512
Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI मैच में क्या बारिश बनेगी विलेन, कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम? देखें अपडेट

IND vs WI मैच में क्या बारिश बनेगी विलेन, कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम? देखें अपडेट

IND vs WI Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरेगी. इस मैच के बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. मुकाबले से पहले हम आपको कोलकाता के मौसम से वाकिप कराते हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Eden Gardens (X)
Eden Gardens (X)

IND vs WI Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए करो या मरो के मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरेगी. आज जो जीता वही सिकंदर वाला हाल है यानि जो टीम जीत जाती है वही सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेगी. यए मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. आईए जानते हैं कि इस करो या मरो के मुकाबले के दौरान कोलकाता का मौसम कैसा रहेगा.

साउथ अफ्रीका कर चुकी क्वालीफाई

वेस्टइंडीज और भारत को मात देकर साउथ अफ्रीका की टीम इस ग्रुप से पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. इसके अलावा दो सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में हैं. ग्रुप-2 में एक सुपर-8 का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा थआ जिससे सेमीफाइनल के लिए गुत्थी कुछ समय तक उलझी रही. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक-एक पाइंट मिला था. आईए जानते हैं वेस्टइंडीज और भारत के इस मुकाबले में मौसम कैसा रहेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम?

कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान मौसम बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल रहेगा. रविवार को दिन और रात किसी भी समय बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, 17% बादल छाए रहेंगे. मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस के दौरान तापमान 27° सेल्सियस रहेगा. शाम को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. मैच के दौरान 19-20 किमी/घंटा की रफ्तार से दक्षिणी हवा चलेगी, ऐसे में तेज गेंदबाजों को स्विंग में मदद मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें.. पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में उथल-पुथल.. बाहर होने के बाद कोच का इस्तीफा

कैसी रहेगी पिच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि पिच बल्लेबाजों को इस पिच में मदद मिलने की संभावना है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 5 मैच में औसत रन रेट 8.59 का देखने को मिला है. इसके अलावा पेसर्स को मदद मिलने की संभावना है जबकि स्पिनर्स इस पिच पर संघर्ष करते दिख सकते हैं. वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिच सूखी दिख रही है. इस मैदान पर टॉस भी अहम होगा क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind Vs WI

Trending news

सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार