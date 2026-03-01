IND vs WI मैच में क्या बारिश बनेगी विलेन, कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम? देखें अपडेट

IND vs WI Weather Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए करो या मरो के मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरेगी. आज जो जीता वही सिकंदर वाला हाल है यानि जो टीम जीत जाती है वही सेमीफाइनल में क्वालीफाई करेगी. यए मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. आईए जानते हैं कि इस करो या मरो के मुकाबले के दौरान कोलकाता का मौसम कैसा रहेगा.

साउथ अफ्रीका कर चुकी क्वालीफाई

वेस्टइंडीज और भारत को मात देकर साउथ अफ्रीका की टीम इस ग्रुप से पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है. इसके अलावा दो सेमीफाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल में हैं. ग्रुप-2 में एक सुपर-8 का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा थआ जिससे सेमीफाइनल के लिए गुत्थी कुछ समय तक उलझी रही. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक-एक पाइंट मिला था. आईए जानते हैं वेस्टइंडीज और भारत के इस मुकाबले में मौसम कैसा रहेगा?

कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम?

कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान मौसम बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल रहेगा. रविवार को दिन और रात किसी भी समय बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, 17% बादल छाए रहेंगे. मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस के दौरान तापमान 27° सेल्सियस रहेगा. शाम को मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. मैच के दौरान 19-20 किमी/घंटा की रफ्तार से दक्षिणी हवा चलेगी, ऐसे में तेज गेंदबाजों को स्विंग में मदद मिल सकती है.

कैसी रहेगी पिच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये मुकाबला हाई स्कोरिंग देखने को मिल सकता है क्योंकि पिच बल्लेबाजों को इस पिच में मदद मिलने की संभावना है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 5 मैच में औसत रन रेट 8.59 का देखने को मिला है. इसके अलावा पेसर्स को मदद मिलने की संभावना है जबकि स्पिनर्स इस पिच पर संघर्ष करते दिख सकते हैं. वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिच सूखी दिख रही है. इस मैदान पर टॉस भी अहम होगा क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं.