धोनी-रोहित की बराबरी कर पाएंगे रजत पाटीदार? तीसरे नंबर पर होगा नाम, IPL इतिहास में 2 बार हुआ ये कारनामा

आईपीएल 2026 का विजेता कुछ ही देर में सामने आ जाएगा. आरसीबी और गुजरात की टीमें खिताबी जंग में कुछ ही घंटो बाद मैदान में उतरेंगी. इस मुकाबले में अगर आरसीबी जीतने में कामयाब रहती है तो रजत पाटीदार एक खास क्लब में एंट्री कर लेंगे.
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GT vs RCB IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 का विजेता कुछ ही देर में सामने आ जाएगा. आरसीबी और गुजरात की टीमें खिताबी जंग में कुछ ही घंटो बाद मैदान में उतरेंगी. इस मुकाबले में अगर आरसीबी जीतने में कामयाब रहती है तो रजत पाटीदार एक खास क्लब में एंट्री कर लेंगे. आईपीएल के इतिहास में अभी तक महज 2 कप्तान ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी टीमों को लगातार दो बार खिताबी जीत दिलाई है. अब पाटीदार का नाम तीसरे स्थान पर दर्ज हो सकता है.
आईपीएल की दो सबसे सफल टीमों के कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा ये कारनामा कर चुके हैं. दोनों टीमों के नाम 5-5 खिताब दर्ज हैं. धोनी ने 2009 और 2010 में सीएसके को खिताबी जीत दिलाई थी. वहीं, रोहित शर्मा ने साल 2019 में मुंबई को ट्रॉफी दिलाई और इसके अगले ही सीजन एक बार फिर शानदार कप्तानी कर टीम को खिताब दिलाया.
पिछले सीजन ही आरसीबी के अच्छे दिन आ गए थे. टीम ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए खिताब जीता था. इस सीजन भी लीग स्टेज पहले नंबर पर रहते हुए खत्म किया और क्वालीफायर-1 में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की की. आरसीबी ने गुजरात की टीम को क्वालीफायर-1 में शिकस्त दी थी. इससे पहले लीग स्टेज में दो बार ये टीमें आमने-सामने देखने को मिली थीं.
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फाइनल मुकाबला गुजरात के घरेलू मैदान अहमदाबाद में खेला जाएगा. इस मैदान पर शुभमन गिल बल्ले से हल्ला मचाते नजर आते हैं. ऐसे में आरसीबी के लिए उनका विकेट लेना बड़ा चैलेंज हो सकता है. लीग स्टेज में गुजरात ने अहमदाबाद के मैदान पर आरसीबी को 4 विकेट से धूल चटा दी थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में आरसीबी गुजरात का तोड़ निकालने में कामयाब होती है या नहीं.
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