क्या सूर्या की जगह रजत पाटीदार बनेंगे भारत के अगले टी20 कप्तान? क्रिकेटर ने खुद दे दिया जवाब

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच IPL 2026 का फाइनल मुकाबला कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पिछले साल रजत पाटीदार की कप्तानी में IPL 2025 की ट्रॉफी जीती थी. RCB के पास लगातार दूसरे IPL खिताब पर कब्जा करने का मौका होगा. अगर ऐसा हुआ तो रजत पाटीदार, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद तीसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे, जिन्होंने अपने IPL खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है.

क्या रजत पाटीदार बनेंगे भारत के अगले टी20 कप्तान?

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने साल 2010 और 2011 में लगातार अपने IPL खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था. वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई ने साल 2019 और 2020 में लगातार 2 खिताब के साथ ट्रॉफी डिफेंड की थी. IPL 2026 के फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजत पाटीदार ने भारत के टी20 कप्तान बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है. रजत पाटीदार ने कहा, 'मैं भारत की टीम में चयन को लेकर कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं. मैं खुद को भारत के T20 कप्तान के तौर पर नहीं देखता.'

रजत पाटीदार का बड़ा बयान

रजत पाटीदार ने कहा, 'हर कप्तान ट्रॉफी जीतना चाहता है, लेकिन मैं कभी खुद को नहीं बदलता, क्योंकि खुद जैसा बने रहना ही सबसे जरूरी है. मैंने इसी बात पर ध्यान दिया है. भले ही मैं RCB का कप्तान हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ अलग करना होगा. इसलिए, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझसे पहले किसी कप्तान ने क्या किया है, या मुझे किसी से मुकाबला करना है या नहीं. एक इंसान के तौर पर, मेरा सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. मैं जहां भी होता हूं, मेरा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर सकता हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

रजत पाटीदार ने अलग पहचान बनाई

IPL 2025 में रजत को आरसीबी की कप्तानी सौंपी गई और यह सीजन उनके और आरसीबी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. रजत ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए आरसीबी को पहली बार अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाया. उन्होंने 15 मुकाबलों में 143 के स्ट्राइक रेट से 312 रन भी बनाए. आईपीएल के खिताब ने रजत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी दिलाई. हालांकि, रजत आईपीएल के बाद आने वाले वर्षों में भारतीय टीम की जर्सी में भी यादगार प्रदर्शन जरूर करना चाहेंगे.