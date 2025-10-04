400 विकेट और 5000 रन.. कपिल देव के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर पाएंगे रवींद्र जडेजा? मैच के बाद लगाया गणित

IND vs WI: टीम इंडिया ने शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज की. भारत ने वेस्टइंडीज को 140 रन के बड़े अंतर से रौंद दिया. मैच के हीरो रवींद्र जडेजा रहे जिन्होंने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से टीम इंडिया को एकतरफा अंदाज से जिताया. अब वह अपने प्रदर्शन से दिग्गज कपिल देव के रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर भी अपना जलवा दिखाया था, अब घरेलू टेस्ट में जडेजा ने शतकीय पारी खेली और साथ ही गेंद से भी विकेट झटके.

भारत की तरफ से 3 शतक

टीम इंडिया की तरफ से तीन शतकीय पारियां देखने को मिलीं. केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और जडेजा (104*) की शानदार बल्लेबाजी से भारत ने 448/5 पर पहली पारी घोषित की. दूसरी पारी में वेस्टइंडीज 146 पर सिमट गया. मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी की. जडेजा ने टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स बनाए, इस मैच के बाद उनसे दिग्गज कपिल देव के बड़े रिकॉर्ड पर सवाल किया गया, जड्डू जिसके करीब पहुंच चुके हैं.

क्या बोले रवींद्र जडेजा?

जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आप अब दबाव डाल रहे हो, अब तो मुझे 1000 रन बनाने और 60-70 विकेट लेने के बारे में सोचना पड़ेगा. करियर के इस मुकाम पर मैं सिर्फ क्रिकेट का मजा ले रहा हूं. माइलस्टोन या रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता. बस फिटनेस पर काम करता हूं ताकि सालों से जो कर रहा हूं, वो जारी रख सकूं.' जडेजा ने 86 टेस्ट में उन्होंने 3990 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 27 अर्धशतक हैं. साथ ही 334 विकेट लिए हैं, जिसमें 15 बार पांच विकेट और तीन बार 10 विकेट का जलवा है.

मैं 8-9 पर बैटिंग करता था- जडेजा

जडेजा ने आगे कहा, 'कुछ साल पहले मैं नंबर-8 या 9 पर बल्लेबाजी करता था, लेकिन अब नंबर-6 पर आया हूं. अब मेरे पास तैयारी का समय मिलता है. पारी को पेस करने का मौका है. जल्दबाजी या अनावश्यक रिस्क नहीं लेना पड़ता.' रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ रवींद्र जडेजा के टेस्ट रिटायरमेंट के चर्चे थे, लेकिन फिलहाल अभी तक वह शानदार टच में दिख रहे हैं.