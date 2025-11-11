Advertisement
जडेजा का चेन्नई से रिश्ता खत्म? अभी तक कितनी हुई चेन्नई से कमाई, ऐसा रहा है IPL करियर

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टीम इंडिया के लिए जो योगदान दिया ठीक उसी तरह उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कई मैच विनिंग पारियां खेली है.पिछले 1-2 दिनों से जडेजा के चेन्नई सुपरकिंग्स को छोड़ने और राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने की खबरें आग की तरह फैल रही है.ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन्होंने चेन्नई के लिए खेलते हुए कितनी कमाई की है और उनका कैसा आईपीएल करियर रहा है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:00 PM IST
Ravindra jadeja
Ravindra jadeja

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टीम इंडिया के लिए जो योगदान दिया ठीक उसी तरह उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी कई मैच विनिंग पारियां खेली है. पिछले 1-2 दिनों से जडेजा के चेन्नई सुपरकिंग्स को छोड़ने और राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने की खबरें आग की तरह फैल रही है. हालांकि, इस बात पर यकीन करना भी आसान नहीं कि रवींद्र जडेजा अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा नहीं होंगे. जडेजा चेन्नई के लिए 10 साल तक खेले. उन्होंने सीएसके के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. खासकर साल 2023 के फाइनल मुकाबले में उन्होंने जिस तरीके से चौका लगाकर चेन्नई को ट्रॉफी दिलाई. वह भला कौन ही भूल पाएगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन्होंने चेन्नई के लिए खेलते हुए कितनी कमाई की है और उनका कैसा आईपीएल करियर रहा है.

इन फ्रेंचाइजियों का रहे हैं हिस्सा 
जडेजा अपने अभी तक के आईपीएल करियर में 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं. वह  राजस्थान रॉयल्स (2008-09), कोच्चि टस्कर्स केरल (2011), चेन्नई सुपर किंग्स (2012-2015, 2018-2025) और गुजरात लायंस (2016-17). हालांकि, इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय चेन्नई की फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए बिताया है. 

चेन्नई से होने वाली कमाई
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रवींद्र जडेजा ने 10 सालों में केवल चेन्नई सुपर किंग्स से तकरीबन 130 करोड़ की कमाई की है. वह साल 2012 में पहली बार चेन्नई के लिए खेले थे. 2012 - 9.72 करोड़, 2013 - 9.72 करोड़, 2014 - 5.5 करोड़, 2015 - 5.5 करोड़, 2018 - 7 करोड़, 2019 - 7 करोड़, 2020 - 7 करोड़, 2021 - 7 करोड़, 2022 - 16 करोड़, 2023 - 16 करोड़, 2024 - 16 करोड़, 2025 - 18 करोड़.

जडेजा का आईपीएल करियर

रवींद्र जडेजा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक ओवरऑल खेले 254 मैच में 27.89 की औसत और 130.24 के स्ट्राइक रेट से 3260 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 77 रनों का रहा है. वहीं, गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने 254 मैच में 7.65 की इकोनॉमी से 170 विकेट लेने का कारनामा किया है.  इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/16 का रहा है. 

ये भी पढ़ें: कोलकाता का ईडन गार्डन बना चुनौती का मैदान, क्या कहते हैं भारतीय टीम के आंकड़े, समझें पूरा गणित

