क्या 100 टेस्ट से पहले खत्म हो जाएगा जडेजा का करियर? WTC 2025-27 में नहीं लग पाएगा शतक, समझें गणित

किसी भी क्रिकेटर के लिए अपने करियर में 100 टेस्ट मैच खेलना एक बड़ी उपलब्धि होती है. भारतीय क्रिकेट में दिग्गजों की लिस्ट लंबी है, जिन्होंने 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की. भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने पिछले साल टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 100 मैच पूरे कर लिए थे. लेकिन उनके जोड़ीदार जडेजा के लिए ये उपलब्धि दूर नजर आ रही है. वह अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. 2024 में टी20 फॉर्मेट से जडेजा संन्यास ले चुके हैं, जबकि वनडे में उनकी जगह पक्की नहीं है. जिसके चलते कुछ महीनों पहले उनके सभी फॉर्मेट के संन्यास के चर्चे तेज थे.
भले ही जडेजा अभी भी टीम इंडिया की रीढ़ हैं. लेकिन उनके के लिए 100 टेस्ट पूरे करना किसी चैलेंज से कम नहीं होगा. 100 टेस्ट मैचों का ऐतिहासिक आंकड़ा छूना उनके लिए कठिन पहेली सिर्फ उम्र की वजह से नहीं बना हुआ है, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 चक्र का गणित उनकी इस उपलब्धि के सामने दीवार बना हुआ है.
फिलहाल जडेजा अभी तक 89 टेस्ट खेल चुके हैं. उनको 100 के आंकड़े तक पहुंचने कि लिए 11 टेस्ट मैच चाहिए. लेकिन भारतीय टेस्ट शेड्यूल का सीधा गणित समझा जाए तो WTC 2025-27 के चक्र में भारत को कुल 9 टेस्ट मैच खेलने हैं. अगर जडेजा इन सभी मुकाबलों में खेलते हैं, तो भी वे केवल 98 टेस्ट मैचों तक ही पहुंच पाएंगे. यदि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए WTC के फाइनल में जगह बनाती है और जडेजा उसमें भी खेलते हैं, तो यह आंकड़ा बढ़कर 99 टेस्ट तक पहुंचेगा.
अब अगर जडेजा को 100 टेस्ट पूरे करने हैं तो उन्हें WTC के नए चक्र में भी टीम का हिस्सा बनना होगा. उनके पीछे वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स हैं. मानव सुथार भी टीम इंडिया में जगह पक्की करने की रेस में लगे हुए हैं. ऐसे में लंबे समय तक एक फॉर्मेट में जडेजा के लिए बने रहना चैलेंजिंग हो सकता है. सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का फोकस भविष्य पर है, जिसके चलते टीम में युवा प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है. इस गणित के हिसाब से जडेजा का 100 टेस्ट तक पहुंचना काफी मुश्किल नजर आ रहा है.
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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 टेस्ट की सीरीज खेलनी है. इसके बाद साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की राह आसान नहीं नजर आ रही है. प्वाइंट्स टेबल में भारत फिलहाल 5वें स्थान पर है.