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क्या 100 टेस्ट से पहले खत्म हो जाएगा जडेजा का करियर? WTC 2025-27 में नहीं लग पाएगा शतक, समझें गणित

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. 2024 में टी20 फॉर्मेट से जडेजा संन्यास ले चुके हैं जबकि वनडे में उनकी जगह पक्की नहीं है. जिसके चलते कुछ महीनों पहले उनके सभी फॉर्मेट के संन्यास के चर्चे तेज थे. हम आपको समझाते हैं कि क्या जडेजा का करियर 100 टेस्ट से पहले ही खत्म हो जाएगा?

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:46 AM IST
क्या 100 टेस्ट से पहले खत्म हो जाएगा जडेजा का करियर? WTC 2025-27 में नहीं लग पाएगा शतक, समझें गणित

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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