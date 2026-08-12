क्या 100 टेस्ट से पहले खत्म हो जाएगा जडेजा का करियर? WTC 2025-27 में नहीं लग पाएगा शतक, समझें गणित

किसी भी क्रिकेटर के लिए अपने करियर में 100 टेस्ट मैच खेलना एक बड़ी उपलब्धि होती है. भारतीय क्रिकेट में दिग्गजों की लिस्ट लंबी है, जिन्होंने 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की. भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने पिछले साल टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 100 मैच पूरे कर लिए थे. लेकिन उनके जोड़ीदार जडेजा के लिए ये उपलब्धि दूर नजर आ रही है. वह अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. 2024 में टी20 फॉर्मेट से जडेजा संन्यास ले चुके हैं, जबकि वनडे में उनकी जगह पक्की नहीं है. जिसके चलते कुछ महीनों पहले उनके सभी फॉर्मेट के संन्यास के चर्चे तेज थे.