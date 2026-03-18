IPL 2026 से पहले बिक जाएगी आरसीबी? 18,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की लगेगी बोली, रेस में अब 2 दावेदार

Royal Challengers Bengaluru IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत 28 मार्च को होने वाली है. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आरसीबी के बिकने की प्रक्रिया तेज हो गई है. उसे खरीदने के लिए कई दावेदार सामने आए, लेकिन कुछ ने बोली से कुछ को हटा लिया है. इस रेस में अब दो प्रमुख दावेदार आमने-सामने हैं. स्वीडिश प्राइवेट इक्विटी फर्म EQT ने एक बहुत बड़ी बोली पेश की है.

आसीबी को खरीदने की रेस में दूसरा पक्ष एक कंसोर्टियम (समूह) है, जिसमें मनिपाल हॉस्पिटल्स के रंजन पई, अमेरिकी फर्म कोहलबर्ग क्रविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी (KKR) और सिंगापुर की निवेश कंपनी टेमासेक शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सह-मालिक ग्लेजर परिवार और भारत के दिग्गज कारोबारी अदार पूनावाला भी शुरुआत में इसमें रुचि दिखा रहे थे, लेकिन अब वे इस रेस से बाहर हो गए हैं.

कहां तक पहुंची बोली?

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील लगभग 2 बिलियन डॉलर (करीब 18,577 करोड़ रुपये) के आसपास फाइनल हो सकती है. बताया जा रहा है कि ग्लेजर परिवार ने 1.8 बिलियन डॉलर (करीब 16,719 करोड़ रुपये) की गैर-बाध्यकारी बोली लगाई थी, लेकिन EQT ने अपनी बोली को 2 बिलियन डॉलर की रेंज तक पहुंचा दिया है. डियाजियो ग्रुप (Diageo Group) ने इस पूरी डील को फाइनल करने के लिए 31 मार्च की समयसीमा तय की है.

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राजस्थान रॉयल्स पर भी दिग्गजों की नजर

सिर्फ RCB ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स को लेकर भी निवेशकों में जबरदस्त उत्साह है. रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स के लिए तीन पार्टियों ने बाध्यकारी बोलियां (Binding Bids) जमा की हैं, जिनमें आदित्य बिड़ला ग्रुप सबसे आगे चल रहा है. शुरुआत में फ्रैंचाइजी केवल बहुमत हिस्सेदारी (Majority Stake) बेचने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब खबरें हैं कि वे पूरी टीम बेचने के लिए भी तैयार हैं.

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राजस्थान के लिए कितनी बड़ी बोली?

राजस्थान रॉयल्स के लिए बोलियां 1.1 बिलियन डॉलर (करीब 10,217 करोड़ रुपये) से लेकर 1.35 बिलियन डॉलर (करीब 12,539 करोड़ रुपये) के बीच लगाई गई हैं. आदित्य बिड़ला ग्रुप ने अमेरिका के डेविड ब्लिट्जर के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया है और अपनी फाइनल बोली जमा कर दी है. इस सौदे के लिए भी 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई है. इस पूरी बिक्री प्रक्रिया की देखरेख 'रैन ग्रुप' (Raine Group) कर रहा है.