IPL 2026 Astrology Prediction: क्या इस बार फर RCB बनेगी चैंपियन? राजस्थान रॉयल्स बन रही सबसे बड़ी चुनौती

IPL 2026 अब अपने सबसे रोमांचक और भावनात्मक दौर में पहुंच चुका है. सनराइजस हैदराबाद के टूनामेंट से बाहर होने के बाद अब प्लेऑफ की लड़ाई पूरी तरह बदल चुकी है. अब मुकाबला सफ बड़ी टीमों या स्टार खिलाड़ियों का नहीं, बल्कि उस टीम का है, जिसके पास सबसे मजबूत मोमेंटम, निडर युवा खलाड़ी और दबाव में शांत रहने की क्षमता होगी. जहां क्रकेट एक्सपस आंकड़ों और रणनीतयों के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहीं ज्योतिष इस पूरे टूर्नामेंट की एक अलग कहानी बता रहा है.

कैसे रहेंगे आगे के मैच?

ग्रहों की चाल के अनुसार IPL 2026 का प्लेऑफ चरण बेहद आक्रामक, भावनात्मक और अप्रत्याशित रहने वाला है. इस समय मंगल, राहु और शनि का प्रभाव टूर्नामेंट पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. ज्योतिष के अनुसार ऐसे समय में वही टीमें आगे निकलती हैं, जो दबाव में भी निडर फैसले लेती हैं और जिनके खिलाड़ी बड़े मैचों में मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं. इस समय ज्योतषीय दृष्टि से सबसे मजबूत टीम नजर आ रही है. रॉयल चैलेंजस बेंगलुरु यानी RCB, कई वर्ष तक हार, दबाव और निराशा झेलने के बाद IPL 2026 में RCB की ऊर्जा पूरी तरह बदली हुई दखाई दे रही है. यह वही टीम है जो हर सीजन उम्मीद लेकर उतरती थी लेकिन बड़े मैचों में दबाव में टूट जाती थी. इस बार तस्वीर अलग है.

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राजस्थान बनेगी रोड़ा?

ज्योतिष के अनुसार RCB अब अपने "कर्मिक रिवार्ड फेज" में प्रवेश कर चुकी है. वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था लंबे समय तक संघर्ष के बाद सफलता का चक्र तोड़ती है तो अगले कुछ वर्षों तक उसे स्थिरता, आत्मविश्वास और सफलता मिलने लगती है. RCB के साथ फिलहाल यही योग बन रहे हैं. इस सीजन टीम के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, वह है मानसिक शांति और संतुलन. पहले जहां RCB पूरी तरह व्यक्तिगत प्रदर्शन पर निर्भर रहती थी, वहीं IPL 2026 में टीम एक यूनिट की तरह खेलती दिखाई दी है. बल्लेबाजी संतुलित नजर आ रही है, ड्रेसिंग रूम का माहौल हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ है और कप्तानी में भी परिपक्वता दिखाई दे रही है.

विराट कोहली बने टीम की पॉवर

विराट कोहली अभी भी टीम की सबसे बड़ी भावनात्मक ताकत बने हुए हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से विराट कोहली की कुंडली इस IPL के दौरान नेतृत्व, संयम और बड़े मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन का संकेत दे रही है. इस बार वे अकेले टीम का भार उठाने के बजाय युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाले मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं. संभव है कि इस सीजन वे हर मैच में बड़ी पारी न खेलें, लेकिन नॉकआउट मुकाबलों में उनका एक मैच विनिंग प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है. हालांकि इस सीजन RCB के लिए सबसे बड़ा ज्योतिषीय सरप्राइज बनकर उभरे हैं - रजत पाटीदार.

ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि रजत पाटीदार अचानक लोकप्रियता, नेतृत्व और सम्मान हासिल कर सकते हैं . यह वही समय होता है जब कोई खिलाड़ी अचानक पूरे टूर्नामेंट का चेहरा बन जाता है . IPL 2026 में उनके प्रदर्शन में आत्मविश्वास साफ नजर आया है . ज्योतिष के अनुसार बड़े दबाव वाले मुकाबलों में वे RCB के लिए "साइलेंट गेम चेंजर" साबित हो सकते हैं .

लेकिन जहां एक तरफ RCB मजबूत दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स बेहद खतरनाक टीम बनकर उभरी है .

सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद राजस्थान रॉयल्स का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल चुका है . T20 क्रिकेट में कई बार मोमेंटम किसी भी बड़े नाम से ज्यादा खतरनाक साबित होता है . ज्योतिष के अनुसार राजस्थान रॉयल्स पर इस समय मंगल और राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा सक्रिय है . यह संयोजन निडर क्रिकेट, आक्रामक बल्लेबाजी और अप्रत्याशित जीत का संकेत देता है .

इस पूरी ऊर्जा का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी .

उनकी निडर बल्लेबाजी ने राजस्थान रॉयल्स की पूरी ऊर्जा बदल दी है . ज्योतिष में राहु को अचानक प्रसिद्धि और अप्रत्याशित सफलता का कारक माना जाता है . जब राहु खेल प्रतियोगिताओं में सक्रिय होता है, तब कोई युवा खिलाड़ी रातों-रात स्टार बन जाता है . IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी वैसी ही ऊर्जा लेकर आए हैं . उनके हालिया प्रदर्शन ने न सिर्फ क्रिकेट फैंस को चौंकाया है, बल्कि राजस्थान रॉयल्स को एक नई मानसिक ताकत भी दी है .

राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अब यह टीम किसी भी बड़ी टीम से डरती हुई नजर नहीं आती . खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि टीम को विश्वास हो चुका है कि इस बार किस्मत उनके साथ है .

इसी कारण ज्योतिष राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक पहुंचने की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल कर रहा है .

वहीं गुजरात टाइटंस भी इस समय टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीमों में से एक मानी जा रही है .

RCB और RR जहां भावनात्मक ऊर्जा पर खेल रही हैं, वहीं गुजरात टाइटंस अनुशासन, धैर्य और रणनीतिक संतुलन के साथ आगे बढ़ रही है . ज्योतिष के अनुसार गुजरात पर शनि का प्रभाव मजबूत है . शनि हमेशा उन टीमों को फायदा देता है जो शांत रहकर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हैं . गुजरात टाइटंस भले ज्यादा सुर्खियों में न हो, लेकिन बड़े दबाव वाले मैचों में उनका संयम उन्हें बेहद खतरनाक बना सकता है .

दिलचस्प बात यह है कि IPL 2026 अब तीन अलग-अलग ऊर्जाओं की लड़ाई बन चुका है-

RCB - कर्मिक रिवार्ड और भावनात्मक वापसी

राजस्थान रॉयल्स - युवा जोश और निडर मोमेंटम

गुजरात टाइटंस - अनुशासन और स्थिरता

इसी वजह से आने वाले प्लेऑफ मुकाबले हाल के वर्षों के सबसे रोमांचक मैच साबित हो सकते हैं .

ज्योतिष के अनुसार प्लेऑफ चरण में मंगल और शनि का प्रभाव बेहद मजबूत रहने वाला है . यह संयोजन अक्सर:

आखिरी ओवर तक रोमांच,

अचानक मैच पलटना,

कप्तानों के भावनात्मक फैसले,

और अप्रत्याशित हार-जीत का कारण बनता है .

फैंस को ऐसे मैच देखने मिल सकते हैं जहां हर दो ओवर में मैच का रुख बदलता नजर आए .

हालांकि RCB को लेकर ज्योतिष एक चेतावनी भी दे रहा है - ओवरकॉन्फिडेंस .

जब बृहस्पति सफलता देता है, तब कई बार टीम जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाती है . अगर RCB ने राजस्थान रॉयल्स के मोमेंटम या गुजरात टाइटंस के अनुशासन को हल्के में लिया, तो समीकरण अचानक बदल सकते हैं .

राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती भावनात्मक अधीरता हो सकती है . युवा टीमों में अक्सर दबाव आते ही जल्दबाजी देखने को मिलती है . अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं या मैच दबाव में जाता है, तो RR भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकती है .

वहीं गुजरात टाइटंस जितना टूर्नामेंट भावनात्मक होता जाएगा, उतना ही फायदा उठा सकती है .

ज्योतिषीय दृष्टि से फिलहाल सबसे मजबूत फाइनल की संभावना बन रही है- RCB vs Rajasthan Royals

यह मुकाबला बेहद आक्रामक और हाई-वोल्टेज फाइनल साबित हो सकता है . दोनों टीमों पर इस समय "फायर एनर्जी" का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो बड़े स्कोर, तेज बल्लेबाजी और भावनात्मक माहौल का संकेत देता है . हालांकि गुजरात टाइटंस अभी भी पूरी कहानी बदलने की क्षमता रखती है .

अगर व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें, तो आने वाले मुकाबलों में कुछ खिलाड़ी बेहद प्रभावशाली साबित हो सकते हैं .