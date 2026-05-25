RCB, SRH और RR का टूटेगा दिल! आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस बनेगी चैंपियन? बन रहा गजब संयोग

IPL 2026: आईपीएल 2026 में अब 4 टीमों के बीच ट्रॉफी जीतने की जंग है. दिलचस्प बात ये है कि इन चारों टीमों ने 1-1 बार खिताब अपने नाम किया है. ये तय है कि कोई एक टीम दूसरी बार चैंपियन बनने वाली है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ का आगाज मंगलवार, 26 मई को होगा. धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में 'किंग' और 'प्रिंस' के बीच टक्कर देखने के लिए फैंस का जोश हाई है. इस सीजन अभी तक दो बार आरसीबी और गुजरात टाइटंस आमने-सामने हुई हैं. एक बार बाजी RCB ने मारी तो दूसरी बार गुजरात टाइटंस को जीत मिली. देखना दिलचस्प होगा कि क्वालीफायर-1 में किस्मत किस टीम पर मेहरबान होकर उन्हें सीधा फाइनल में पहुंचाती है. इस बीच एक गजब का संयोग बन रहा है, जो इस ओर इशारा कर रहा है कि 2026 गुजरात टाइटंस के लिए 'शुभ' है.

गुजरात टाइटंस के लिए 'शुभ' संयोग

अगर ये संयोग सच हुआ तो आरसीबी, एसआरएच और आरआर के तमाम फैंस का दिल टूट जाएगा. जी हां, 2026 शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए 'शुभ' हो सकता है. इसके पीछे दो संयोग हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं.

पहला संयोग: 9 बार दूसरे स्थान की टीम बनी चैंपियन

आईपीएल में प्लेऑफ राउंड की एंट्री 2011 में हुई थी. आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2011 से 2025 तक 9 बार ऐसा हुआ है, जब ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम चैंपियन बनी है. पिछले साल भी यही हुआ था. RCB दूसरे स्थान पर थी और उन्होंने 17 सालों का सूखा खत्म किया था. इस बार शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम दूसरे नंबर पर है.

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दूसरा संयोग: 2022 से गजब कनेक्शन

गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी ने 2022 में आईपीएल में कदम रखा था. अपने डेब्यू सीजन में ही इस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. तब हार्दिक पांड्या जीटी के कप्तान थे. 4 साल बाद एक बार गुजरात टाइटंस चैंपियन बन सकती है. दरअसल, 2022 में जब जीटी विजेता बनी थी, तब पहली बार ऐसा हुआ था, जब CSK, MI और KKR में से किसी ने प्लेऑफ का सफर नहीं तय किया था. 2026 में भी यही हुआ है. चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. 19 सालों के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है. जब पहली बार 2022 में ऐसा हुआ था तब गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी.

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