IND vs WI: पिता के निधन के बाद कैंप से जुड़े लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रिंकू सिंह, प्लेइंग-XI में मिलेगा मौका?

IND vs WI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सुपर-8 का आखिरी मुकाबला शाम 7 बजे वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरेगी. इस मैच से पहले खबर आई कि रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ फिर जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नजर नहीं आए. 2 दिन पहले रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर के चलते निधन हो गया था. रिंकू उनके निधन से पहले कैंप छोड़कर गए थे, लेकिन वापस टीम इंडिया के साथ जुड़े. इसके बाद दोबारा उनके निधन पर पिता के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे थे.

प्लेइंग-XI पर संशय

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रिंकू के ट्रेनिंग से गायब रहने के कारण, इस बात पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह इतने हाई-प्रेशर गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार होंगे. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का 256/4 का स्कोर न केवल इस टूर्नामेंट का उनका सबसे बड़ा स्कोर था, बल्कि अब तक पूरे कॉम्पिटिशन का भी सबसे बड़ा स्कोर था. इस मुकाबले का हिस्सा रिंकू सिंह नहीं थे. अब एक बार फिर वह ड्रॉप हो सकते हैं.

संजू कर सकते हैं ओपनिंग

संजू सैमसन की टॉप पर वापसी ने पहली गेंद से ही पारी में जान डाल दी. उन्होंने तेज तर्रार 24 रन की पारी खेली थी. वहीं, तिलक वर्मा भी पिछले मैच में चमक कर आए. तीन पारियों से फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा ने भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला अर्धशतक जमाया. तिलक वर्मा चुपचाप इस फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं. मिडिल ऑर्डर में तिलक अपने दम पर मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं.

चक्रवर्ती या कुलदीप में कन्फ्यूजन

मैनेजमेंट अब एक असली दुविधा का सामना कर रहा है. चक्रवर्ती के साथ बने रहें या कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए. दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने समय के दौरान ईडन गार्डन्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं. शिवम दुबे की बॉलिंग भी एक कमी बनी हुई है, लेकिन बैटिंग में टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो रहे हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार वाइड और दो नो-बॉल फेंकी थीं. अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज के विस्फोटक कॉम्बिनेशन के खिलाफ टीम इंडिया कैसी प्लेइंग-XI के साथ मैदान में उतरती है.