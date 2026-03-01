Advertisement
trendingNow13126640
Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI: पिता के निधन के बाद कैंप से जुड़े लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रिंकू सिंह, प्लेइंग-XI में मिलेगा मौका?

IND vs WI: पिता के निधन के बाद कैंप से जुड़े लेकिन प्रैक्टिस में नहीं रिंकू सिंह, प्लेइंग-XI में मिलेगा मौका?

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 का आखिरी मुकाबला कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा. इस मुकाबले से पहले स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता के निधन से सब शोक में नजर आए. रिंकू सिंह ने पहले उनसे मिलने के लिए कैंप छोड़कर पहुंचे थे फिर उनके निधन पर कैंप छोड़ा. अब फिर टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rinku Singh (Instagram)
Rinku Singh (Instagram)

IND vs WI: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सुपर-8 का आखिरी मुकाबला शाम 7 बजे वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने उतरेगी. इस मैच से पहले खबर आई कि रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ फिर जुड़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नजर नहीं आए. 2 दिन पहले रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर के चलते निधन हो गया था. रिंकू उनके निधन से पहले कैंप छोड़कर गए थे, लेकिन वापस टीम इंडिया के साथ जुड़े. इसके बाद दोबारा उनके निधन पर पिता के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे थे. 

प्लेइंग-XI पर संशय

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को रिंकू के ट्रेनिंग से गायब रहने के कारण, इस बात पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह इतने हाई-प्रेशर गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार होंगे. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का 256/4 का स्कोर न केवल इस टूर्नामेंट का उनका सबसे बड़ा स्कोर था, बल्कि अब तक पूरे कॉम्पिटिशन का भी सबसे बड़ा स्कोर था. इस मुकाबले का हिस्सा रिंकू सिंह नहीं थे. अब एक बार फिर वह ड्रॉप हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजू कर सकते हैं ओपनिंग

संजू सैमसन की टॉप पर वापसी ने पहली गेंद से ही पारी में जान डाल दी. उन्होंने तेज तर्रार 24 रन की पारी खेली थी. वहीं, तिलक वर्मा भी पिछले मैच में चमक कर आए. तीन पारियों से फ्लॉप चल रहे अभिषेक शर्मा ने भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला अर्धशतक जमाया. तिलक वर्मा चुपचाप इस फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं. मिडिल ऑर्डर में तिलक अपने दम पर मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं.

ये भी पढ़ें.. IND vs WI मैच में क्या बारिश बनेगी विलेन, कैसा रहेगा कोलकाता का मौसम? देखें अपडेट

चक्रवर्ती या कुलदीप में कन्फ्यूजन

मैनेजमेंट अब एक असली दुविधा का सामना कर रहा है. चक्रवर्ती के साथ बने रहें या कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए. दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने समय के दौरान ईडन गार्डन्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं. शिवम दुबे की बॉलिंग भी एक कमी बनी हुई है, लेकिन बैटिंग में टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो रहे हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ चार वाइड और दो नो-बॉल फेंकी थीं. अब देखना होगा कि वेस्टइंडीज के विस्फोटक कॉम्बिनेशन के खिलाफ टीम इंडिया कैसी प्लेइंग-XI के साथ मैदान में उतरती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Rinku Singh

Trending news

नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत