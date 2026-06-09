अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज में रोहित और पांड्या खेलेंगे या नहीं? अचानक सामने आया ये बड़ा अपडेट

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.
अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ने फिट घोषित कर दिया है. फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना तय हो गया है. हार्दिक पांड्या पीठ में ऐंठन से जूझ रहे थे. इस वजह से आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मैच नहीं खेल पाए थे. उन्हें उनके फिटनेस रूटीन के लिए बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) भेजा गया था.
रोहित शर्मा को भी आईपीएल 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. दोनों CoE में रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, जहां मंगलवार को उन्हें फिट घोषित किया गया. रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों ही अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन इनका खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने पर निर्भर था. दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलते दिखेंगे.
विराट कोहली इंजरी की वजह से अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के फिट घोषित किए जाने से भारतीय टीम मजबूत हुई है. रोहित शर्मा ने अपना आखिरी वनडे न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जनवरी 2026 को खेला था. हार्दिक पांड्या ने मार्च 2025 में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता बनने के बाद भारतीय टीम का अगला लक्ष्य वनडे वर्ल्ड कप 2027 है. अफगानिस्तान सीरीज से टीम इंडिया अपने उस लक्ष्य को पाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.