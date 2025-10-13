शास्त्री का जवाब करोड़ों भारतीय फैंस का तोड़ देगा दिल! बताया रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं

India vs Austalia ODI Series: भारत के दो सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्द ही मैदान पर वापसी करने वाले हैं. दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आने वाले हैं. रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने और प्रेस कांफ्रेंस में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बयान से भारतीय क्रिकेट में हलचल मच गई. दो दिग्गजों के वर्ल्ड कप 2027 टीम में जगह पर सवाल उठने लगे और कहा जाने लगा कि दोनों को संन्यास ले लेना चाहिए. अब इस मामले में पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है.

वर्ल्ड कप में जगह तय नहीं

शास्त्री का मानना ​​है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का 2027 वनडे विश्व कप में खेलना निश्चित नहीं है. उनके अनुसार, इन दोनों दिग्गजों को अपनी जगह मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में बड़ा प्रदर्शन करना होगा. टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद वनडे क्रिकेट ही एकमात्र इंटरनेशनल प्रारूप है जो इन दोनों भारतीय दिग्गजों के लिए बचा है. दोनों 24 महीने बाद साउथ अफ्रीका में होने वाले 2027 वर्ल्ड कप में सफलता की तलाश में हैं.

फिटनेस, भूख और फॉर्म की चुनौती

सिडनी में एक कार्यक्रम के दौरान शास्त्री ने कहा कि वह इन दोनों खिलाड़ियों को दो साल बाद संभावित विदाई मैच खेलने की दौड़ में देख सकते हैं, लेकिन यह 'किसी भी तरह' जा सकता है. शास्त्री ने कहा, ''यही कारण है कि वे यहां हैं. वे इस टीम का हिस्सा हैं. यह उनकी फिटनेस, उनकी भूख और निश्चित रूप से फॉर्म पर निर्भर करता है. इसलिए मुझे लगता है कि यह सीरीज यह देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं.''

'अनुभव का कोई विकल्प नहीं'

शास्त्री का मानना ​​है कि इस सीरीज के अंत तक कोहली और रोहित खुद जान जाएंगे कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर यह उनका फैसला होगा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का भी उदाहरण देते हुए कहा कि उस उम्र में आपको इसका आनंद लेना होता है और भूख बरकरार रखनी होती है. पूर्व भारतीय कोच ने कहा, ''जब बड़े मैचों की बात आती है तो अनुभव का कोई विकल्प नहीं है. हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है. बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी आगे आते हैं.''

युवाओं का बढ़ता दबाव

कोहली (36) और रोहित (38) भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम का हिस्सा हैं जो 19,23 और 25 अक्टूबर को पर्थ, एडिलेड और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. इस सीरीज में हाल ही में नियुक्त टेस्ट कप्तान शुभमन गिल पहली बार 50-ओवर की टीम की पूर्णकालिक कप्तानी करेंगे. शास्त्री ने स्वीकार किया कि इतने सारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाने के कारण कोहली और शर्मा के लिए मैच फिट बने रहना एक चुनौती होगी. भारत द्वारा जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी में इन दोनों दिग्गजों का प्रदर्शन दमदार रहा था, लेकिन 9 मार्च को फाइनल के बाद से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.