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रोहित शर्मा करने जा रहे TV डेब्यू? फिर तेज हुए संन्यास के चर्चे, वायरल हुआ ये वीडियो

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपने वनडे रिटायरमेंट के चलते सुर्खियों में रहते हैं. कुछ दिन पहले उड़ी रिटायरमेंट की अफवाह शांत ही हुई थी, कि अब फिर इस मुद्दे को हवा मिल गई है. खबर है कि रोहित शर्मा का टीवी शो में डेब्यू होने जा रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:12 PM IST
रोहित शर्मा करने जा रहे TV डेब्यू? फिर तेज हुए संन्यास के चर्चे, वायरल हुआ ये वीडियो
Image Credit: Videograb

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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