रोहित शर्मा करने जा रहे TV डेब्यू? फिर तेज हुए संन्यास के चर्चे, वायरल हुआ ये वीडियो

भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लॉर्ड्स में आखिरी वनडे का शोर चरम पर देखने को मिला था. अफवाह को थमे कुछ ही दिन हुए हैं कि संन्यास के मुद्दे को फिर हवा मिल गई है. एक शो का टीजर वायरल हुआ तो खबर आई कि रोहित शर्मा टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं. जिसके बाद संन्यास की अटकलें फिर तेज हो चुकी हैं. ये सच है कि रोहित जल्द ही एक शो को होस्ट करते दिख सकते हैं, जो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है.
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली. ये शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा. फिलहाल सोनी ने इस शो के बारे में कोई ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की है, लेकिन प्रीव्यू पेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक रियलिटी शो की तरह होगा.
अब सवाल है कि इस शो में रोहित शर्मा की क्या भूमिका होगी. दरअसल, नेटवर्क ने आधिकारिक तौर पर एक प्रेजेंटर और एंकर के तौर पर उनकी भूमिका की पुष्टि की है. दूसरी तरफ फैंस को एक टेंशन खाए जा रही है कि रोहित वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं. अब इस खबर ने फैंस को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है.
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने शर्मा की 'कल्चरल फिगर' वाली इमेज का फायदा उठाते हुए, उनके मशहूर "गार्डन" वाले डॉयलॉग का प्रमोशन में इस्तेमाल किया है. एक टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा की आवाज स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें वह अपने प्लेयर्स को डांट लगाते हैं. रोहित कहते हैं, "कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा." मई में जारी एक टीजर में दिखाया गया था कि कैसे फैंस रोहित से वही लाइन दोहराने की जिद कर रहे थे और वे धीरे-धीरे परेशान हो रहे थे.
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सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हालिया प्रमोशनल क्लिप में, शर्मा कैमरे की पोजिशनिंग और प्रोडक्शन से जुड़े कामों को देखते हुए नजर आ रहे हैं. अपने पहले के वायरल कमेंट्स के असर का ज़िक्र करते हुए, वे टीजर में कहते हैं, "मेरे कहे ये दो वाक्य इतने वायरल हो गए हैं, सोचिए जब मेरा शो आएगा तो क्या होगा." हालांकि, नेटवर्क ने इसे अपना "सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट डेब्यू" बताया है, लेकिन दर्शकों को फाइनल शो देखने के लिए सितंबर तक इंतजार करना होगा.