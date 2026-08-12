रोहित शर्मा करने जा रहे TV डेब्यू? फिर तेज हुए संन्यास के चर्चे, वायरल हुआ ये वीडियो

भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा के संन्यास के चर्चे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लॉर्ड्स में आखिरी वनडे का शोर चरम पर देखने को मिला था. अफवाह को थमे कुछ ही दिन हुए हैं कि संन्यास के मुद्दे को फिर हवा मिल गई है. एक शो का टीजर वायरल हुआ तो खबर आई कि रोहित शर्मा टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं. जिसके बाद संन्यास की अटकलें फिर तेज हो चुकी हैं. ये सच है कि रोहित जल्द ही एक शो को होस्ट करते दिख सकते हैं, जो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है.