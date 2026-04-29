MI vs SRH: रोहित पूरे IPL 2026 से हो जाएंगे बाहर? हार्दिक ने टॉस पर दी डबल बैड न्यूज, कहा- वो कोशिश कर रहा है लेकिन...

MI vs SRH: मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की वापसी का सभी को इंतजार था, लेकिन अब उनका बाहर होना बड़ा सवाल बन चुका है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में भी हिटमैन की वापसी नहीं हुई. हार्दिक पांड्या ने ऐसा अपडेट दिया है कि हिटमैन की आईपीएल 2026 में वापसी मुश्किल नजर आ रही है. मुंबई इंडियंस अपना 8वां मुकाबला खेल रही है और लगभग प्लेऑफ से बाहर है. रोहित अपने चौथे मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे और अब उनकी वापसी मुश्किल नजर आ रही है.

मुंबई इंडियंस के बड़े बदलाव

मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम कुछ बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरी है. मुंबई की टीम की ओपनिंग जोड़ी पूरी तरह से बदल चुकी है. टॉस के समय हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी चुनते हुए इंजरी पर बुरी खबर सुनाई. फैंस इस मुकाबले में हिटमैन की वापसी की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन हार्दिक ने रोहित की फिटनेस के बारे में एक साफ अपडेट दे दिया है.

क्या बोले हार्दिक पांड्या?

हार्दिक पांड्या ने टॉस के दौरान रोहित को लेकर कहा, "रोहित को ठीक होने में अभी कुछ और मैच लगेंगे. वह कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वह अभी पूरी तरह से उस स्थिति में नहीं है जैसा वह चाहता है. इसलिए वह टीम के लिए उपलब्ध नहीं है.' रोहित को बाहर हुए 17 दिन हो चुके हैं. वहीं, इस मैच में हार्दिक ने एक और इंजरी की खबर सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि क्विंटन डि कॉक भी टीम से बाहर हो गए हैं.

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क्या पूरे सीजन से बाहर होंगे रोहित शर्मा?

अब सवाल है कि क्या रोहित शर्मा पूरे आईपीएल 2026 से बाहर हो जाएंगे, तो इसका अंदाजा मुंबई के मुकाबलों से लगाया जा सकता है. मुंबई आज 8वां मुकाबला खेल रही है और टीम के पास लीग स्टेज के महज 6 मुकाबले बकाया हैं. मुंबई की टीम का प्लेऑफ से बाहर होना भी तय हो चुका है क्योंकि टीम 7 में से 5 हार लेकर 9वें पायदान पर है. हार्दिक ने पुष्टि नहीं की है कि रोहित की वापसी में एक या दो मुकाबले लगेंगे बल्कि उन्होंने कुछ मैच की ओर इशारा किया. ऐसे में रोहित शर्मा पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं. उनके स्थान पर किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है.

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दोनों टीमों की प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, ईशान मलिंगा.

मुंबई इंडियंस (प्लेइंग XI): रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिन्ज़, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार.