क्या गुजरात के खिलाफ खेलेंगे रोहित शर्मा? फिटनेस पर जान लें कोच का अपडेट, सैंटनर पर भी तोड़ी चुप्पी

दिग्गज रोहित शर्मा की इंजरी मुंबई इंडियंस के लिए चिंता बनी हुई है. हालांकि, नेट्स में उनकी प्रैक्टिस से फैंस को तसल्ली हुई, लेकिन सवाल है कि क्या गुजरात के खिलाफ रोहित मुकाबले में उतरेंगे या नहीं. इस बारे में पूरा अपडेट मुंबई के गेंदबाजी कोच म्हाम्ब्रे ने दे दिया है. उन्होंने समझाया कि मैनेजमेंट रोहित की मौजूदगी को किस तरह से देख रहा है. चूंकि मिचेल सैंटनर भी इंजर्ड थे तो उनपर भी म्हाम्ब्रे ने चुप्पी तोड़ी है.

आरसीबी के खिलाफ इंजर्ड हुए थे रोहित

मुंबई इंडियंस को सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपने अहम मुकाबले में खेलने उतरेगी. मुंबई को 5 में से अभी तक एक ही जीत नसीब हुई है. लगातार चार मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, इस बीच टीम में इंजरी कंसर्न भी देखने को मिला. आरसीबी के खिलाफ रोहित शर्मा हैमिस्ट्रिंग का शिकार हुए थे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था.

बॉलिंग कोच ने दिया अपडेट

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच रोहित ने मिस किया. बॉलिंग कोच आयुष म्हाम्ब्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजरी कंसर्न को लेकर कहा, 'दोनों [रोहित शर्मा और मिशेल सैंटनर] फिट हैं. असल में, अगर आप यहां नेट्स के पास से गुज़र रहे हैं, और अगर आप रोहित की बैटिंग देखें, तो हां, वह इस पर काम कर रहे हैं. सैंटनर फिट हैं, लेकिन बदकिस्मती से, हम पिछले मैच में उन्हें मिस कर गए, उन्हें कोई इन्फेक्शन हो गया था. ऐसा कुछ नहीं था जो हम कर सकते थे. लेकिन दोनों फिट हैं.'

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क्या गुजरात के खिलाफ खेलेंगे हिटमैन?

अब सवाल है कि क्या रोहित शर्मा गुजरात के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरेंगे या नहीं. इस मुद्दे पर म्हाम्ब्रे ने कहा, 'मेडिकल टीम और हेड कोच महेला जयवर्धने द्वारा लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है.' म्हाम्ब्रे ने ये भी बताया कि मैनेजमेंट रोहित को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. हालांकि, टीम में रोहित शर्मा की वापसी हार की बेड़ियां तोड़ सकती है.