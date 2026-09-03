रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? गंभीर संग चर्चा के बाद BCCI सचिव ने दे दिया सीधा जवाब

BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस' की खाली पोस्ट के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस' की खाली पोस्ट हमारी गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं है. उस पोस्ट की जरूरत है, लेकिन यह बहुत ऊंचे लेवल की पोस्ट है. इसके लिए सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को ही रखा जाना चाहिए. हमारे पास फिटनेस और रिहैब सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लगभग 16 लोग हैं, लेकिन उनकी देखरेख के लिए एक अहम व्यक्ति की जरूरत है. ऐसे लोग भारत और पूरी दुनिया में बहुत कम हैं. हम जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं.