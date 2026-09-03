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रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? गंभीर संग चर्चा के बाद BCCI सचिव ने दे दिया सीधा जवाब

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड में टीम इंडिया में 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' पद को लेकर बीसीसीआई ने कोई योजना नहीं बनाया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 03, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:05 PM IST
रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? गंभीर संग चर्चा के बाद BCCI सचिव ने दे दिया सीधा जवाब
Image Credit: रोहित शर्मा के फ्यूचर पर बड़ा अपडेट (BCCI/ICC)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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