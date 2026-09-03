रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे या नहीं? गंभीर संग चर्चा के बाद BCCI सचिव ने दे दिया सीधा जवाब

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस इस सवाल का सीधा और स्पष्ट जवाब चाहते हैं. उनके लिए गुड न्यूज है. गुरुवार (3 सितंबर) को टीम इंडिया की रिव्यू मीटिंग के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने हिटमैन के भविष्य को लेकर स्पष्ट बयान दिया है. हालांकि, इस सवाल पर वो थोड़े भड़के भी. इसके अलावा सैकिया ने ये भी साफ कर दिया कि भारतीय टीम में 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' का कोई पद फिलहाल नहीं होगा.
रिव्यू मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई सचिव ने साफ किया कि 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' पद की नियुक्ति को लेकर बोर्ड कोई योजना नहीं बना रहा है. पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि टीम इंडिया में 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' पद की नियुक्ति होगी और पूर्व दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण इसकी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने इस खबर को खारिज कर दिया है.
गुरुवार को हुई रिव्यू मीटिंग में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर, टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल और T20I कैप्टन श्रेयस अय्यर से लंबी चर्चा की. इस मीटिंग में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में भारत की हार के पीछे की वजहों के बारे में भी सवाल-जवाब किया गया. फैंस की नजर इस हाई लेवल मीटिंग पर इसलिए भी थी, क्योंकि वो रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर स्पष्ट रूप से जवाब चाहते थे. देवजीत सैकिया ने इसका जवाब दे दिया है.
बीसीसीआई सचिव ने कहा, ''वो (रोहित शर्मा) सभी मैचों में शानदार खेल रहे हैं. आपको और क्या चाहिए? पिछले मैच में उन्होंने 130-140 रन बनाए, तो फिर अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? मैं अटकलें लगाने वालों को कोई मसाला नहीं देना चाहता.''
BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस' की खाली पोस्ट के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, "मैं फिर से कहना चाहता हूं कि 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस' की खाली पोस्ट हमारी गतिविधियों में कोई रुकावट नहीं है. उस पोस्ट की जरूरत है, लेकिन यह बहुत ऊंचे लेवल की पोस्ट है. इसके लिए सही क्वालिफिकेशन वाले लोगों को ही रखा जाना चाहिए. हमारे पास फिटनेस और रिहैब सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लगभग 16 लोग हैं, लेकिन उनकी देखरेख के लिए एक अहम व्यक्ति की जरूरत है. ऐसे लोग भारत और पूरी दुनिया में बहुत कम हैं. हम जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहे हैं.
BCCI सेक्रेटरी ने यह भी साफ किया कि चीफ सेलेक्टर के तौर पर अजीत अगरकर के कार्यकाल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. बता दें कि बतौर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. हालांकि, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि 2027 वर्ल्ड कप तक उनका कार्यकाल बढ़ सकता है. बीसीसीआई की तरफ से अभी तक इसपर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.