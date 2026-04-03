वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे रोहित-कोहली या बाहर? युवराज सिंह ने टीम मैनेजमेंट को दी 'आर-पार' की चेतावनी

Rohit Sharma Virat Kohli: पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भारतीय टीम प्रबंधन से मांग की है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिकाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया जाए. युवराज का मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने देश के लिए वर्षों तक महान योगदान दिया है और वे पारदर्शी संवाद के हकदार हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने करियर के इस अंतिम पड़ाव पर खिलाड़ियों को किसी भी तरह के 'अंधेरे' में रखना अनुचित है.

युवराज के अनुसार, मुख्य कोच गौतम गंभीर, चयनकर्ताओं और इन दिग्गजों के बीच एक कमरे में बैठकर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य की योजना स्पष्ट हो सके. युवराज सिंह ने 'स्पोर्ट्स तक' को दिए इंटरव्यू में एक कड़वा सच साझा किया कि भारतीय क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ियों के मुंह पर सच बोलने की परंपरा नहीं रही है. उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को खिलाड़ियों को साफ बताना चाहिए कि क्या टीम भविष्य के लिए युवाओं की ओर देख रही है या उन्हें वर्ल्ड कप तक पूरी तरह बैक किया जाएगा.

आईपीएल के बाद होनी चाहिए बातचीत: युवराज

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युवराज का कहना है कि शायद खिलाड़ियों को यह सुनना पसंद न आए कि उन्हें आगे के लिए नहीं देखा जा रहा, लेकिन एक साल बाद वे उस ईमानदारी की सराहना करेंगे. उन्होंने सुझाव दिया है कि इस स्पष्टता के लिए चर्चा वर्तमान आईपीएल (IPL) के ठीक बाद होनी चाहिए. विराट कोहली की हालिया फॉर्म उनके आलोचकों के लिए एक बड़ा जवाब है और वे अभी भी वनडे सेटअप का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं.

विराट ने दिखाया अपना फॉर्म

कोहली ने जनवरी 2026 में एक बार फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में 151 की औसत से 302 रन बनाए. इसमें रायपुर में लगाया गया उनका 53वां वनडे शतक भी शामिल है. इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 54वां वनडे शतक जड़कर रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ते हुए नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया. विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी फिटनेस और रन बनाने की भूख उन्हें 2027 तक ले जाने के लिए काफी है.

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रोहित शर्मा को लेकर है संशय?

पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्लास दिखाते हुए सिडनी में एक शानदार मैच जिताऊ शतक जड़ा था. इस शतक के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 वनडे शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इस प्रदर्शन की बदौलत वह 38 साल की उम्र में फिर से दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बने, हालांकि बाद में उनके फॉर्म में उतार-चढ़ाव देखा गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में वे केवल 20.33 की औसत से 61 रन ही बना सके. युवराज ने स्पष्ट किया कि रोहित जैसे विश्व विजेता कप्तान और शानदार ओपनर को उनकी उपलब्धियों के लिए उचित सम्मान मिलना चाहिए.

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क्या बीसीसीआई के पास कोई ठोस योजना है?

बीसीसीआई (BCCI) भविष्य की चुनौतियों को लेकर गंभीर है. उसने रणनीतियों तथा सीनियर खिलाड़ियों के साथ संचार के मुद्दों को सुलझाने के लिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को रायपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है. बोर्ड के अधिकारियों ने माना है कि ऑन-फील्ड रणनीतियों और सीनियर खिलाड़ियों के साथ संवाद को लेकर कुछ चिंताएं रही हैं. जहां एक तरफ यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी मौके का इंतजार कर रहे हैं, वहीं युवराज सिंह का मानना है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट केवल युवाओं के भरोसे नहीं जीते जा सकते. उनके अनुसार, टीम इंडिया को कोहली और रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए प्रबंधन की दृष्टि और दिशा पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए.