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डेब्यू का काउंटडाउन: वैभव सूर्यवंशी तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कैसे पीछे छूट जाएंगे मास्टर-ब्लास्टर?

Vaibhav Sooryavanshi Set To Break Sachin Tendulkar Record: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है. अब निशाने पर सचिन का एक और रिकॉर्ड है. वह अगर आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को डेब्यू कर लेते हैं तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 07, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:16 AM IST
डेब्यू का काउंटडाउन: वैभव सूर्यवंशी तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कैसे पीछे छूट जाएंगे मास्टर-ब्लास्टर?
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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