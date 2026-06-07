डेब्यू का काउंटडाउन: वैभव सूर्यवंशी तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कैसे पीछे छूट जाएंगे मास्टर-ब्लास्टर?

Vaibhav Sooryavanshi Set To Break Sachin Tendulkar Record: भारतीय क्रिकेट की नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी का चयन टीम इंडिया में आखिरकार हो ही गया. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के आगामी दौरे के लिए टी20 इंटरनेशनल टीम में चुना गया है. इसके अलावा वैभव का चयन एशियन गेम्स के लिए भी हुआ है. वह भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. अब अगर 26 जून को वैभव आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में खेल पाते हैं तो वह तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं. वैभव भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन सकते हैं.
वैभव की उम्र अभी 15 साल और 72 दिन है. भारतीय टीम आयरलैंड में दो टी20 मैच 26 और 28 तारीख को खेलेगी. 26 को अगर वैभव प्लेइंग-11 में शामिल किए जाते हैं तो वह 15 साल और 92 दिन की आयु में इंटरनेशनल डेब्यू कर लेंगे. वह इस मामले सचिन के एक महान रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ 16 और 205 दिन की आयु में डेब्यू किया था.
A maiden #TeamIndia call-up at the age of
Congratulations to Vaibhav Sooryavanshi on setting a remarkable record pic.twitter.com/htOt9kci4p
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सूर्यवंशी को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में उनके सनसनीखेज प्रदर्शन का इनाम मिला है, जहाँ उन्होंने 776 रनों के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में सीजन का अंत किया. उन्होंने सुपर स्ट्राइकर, ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर (MVP) सहित कुल पांच पुरस्कार जीते. इसके अलावा उन्होंने एक ही आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.
|नंबर
|खिलाड़ी का नाम
|डेब्यू की उम्र
|फॉर्मेट और विरोधी टीम
|डेब्यू का साल
|1.
|सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)
|16 साल, 205 दिन
|टेस्ट बनाम पाकिस्तान
|1989
|2.
|पीयूष चावला (Piyush Chawla)
|17 साल, 75 दिन
|टेस्ट बनाम इंग्लैंड
|2006
|3.
|लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (L. Sivaramakrishnan)
|17 साल, 118 दिन
|टेस्ट बनाम वेस्टइंडीज
|1983
|4.
|पार्थिव पटेल (Parthiv Patel)
|17 साल, 152 दिन
|टेस्ट बनाम इंग्लैंड
|2002
|5.
|हरभजन सिंह (Harbhajan Singh)
|17 साल, 265 दिन
|टेस्ट बनाम ऑस्ट्रेलिया
|1998
यह युवा खब्बू बल्लेबाज पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल डेब्यू करने के बाद से ही चर्चा का विषय बना हुआ है. अपने पहले आईपीएल सीजन के बाद उन्होंने यूथ क्रिकेट में भी रनों की झड़ी लगा दी थी. इसका चरम इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में देखने को मिला, जहां उन्होंने 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी.
Presenting #TeamIndia's T20I squads for the tours of England & Ireland 2026 #ENGvIND | #IREvIND pic.twitter.com/f84kSSAIDf
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हालांकि, आईपीएल 2026 सीजन से पहले सूर्यवंशी को लेकर थोड़ा संदेह था. अधिकांश प्रशंसकों और विशेषज्ञों का मानना था कि इस युवा खिलाड़ी के लिए दूसरा सीजन कठिन होगा, क्योंकि टीमें उनके खिलाफ उचित योजना बनाएंगी और पहले सीजन वाली बात नहीं रहेगी. लेकिन सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने दिखा दिया कि उनके खेल में डर का कोई स्थान नहीं है और उन्होंने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और कगिसो रबाडा जैसे दिग्गज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. टी20 टूर्नामेंट के इस 19वें संस्करण में उन्होंने लीग चरण के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतक भी जड़ा. इसके अलावा उन्होंने तीन बार 90 से अधिक का स्कोर बनाया, जिसमें दो पारियां तो प्लेऑफ मैचों में आईं.
Here's a look at #TeamIndia's squad for the Asian Games 2026 in Japan this September #AsianGames pic.twitter.com/euMfmhWEcN
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आगामी टी20 सीरीज के लिए जब टीम की घोषणा की गई, तो मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि सूर्यवंशी के प्रदर्शन को नजरअंदाज करना कठिन था. उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी ने अपने खेल के दम पर चयन के दरवाजे तोड़ दिए हैं. अगरकर ने पत्रकारों से कहा, "हम सभी ने देखा है कि वह क्या कर सकते हैं. यहां तक कि प्लेऑफ में भी उन्होंने लगभग अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को आगे बढ़ाया. एक छोटे बच्चे के लिए मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने मूल रूप से अपने प्रदर्शन के दम पर खुद को चुना है.''