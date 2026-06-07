डेब्यू का काउंटडाउन: वैभव सूर्यवंशी तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कैसे पीछे छूट जाएंगे मास्टर-ब्लास्टर?

हालांकि, आईपीएल 2026 सीजन से पहले सूर्यवंशी को लेकर थोड़ा संदेह था. अधिकांश प्रशंसकों और विशेषज्ञों का मानना था कि इस युवा खिलाड़ी के लिए दूसरा सीजन कठिन होगा, क्योंकि टीमें उनके खिलाफ उचित योजना बनाएंगी और पहले सीजन वाली बात नहीं रहेगी. लेकिन सूर्यवंशी के इरादे कुछ और ही थे. उन्होंने दिखा दिया कि उनके खेल में डर का कोई स्थान नहीं है और उन्होंने जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और कगिसो रबाडा जैसे दिग्गज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. टी20 टूर्नामेंट के इस 19वें संस्करण में उन्होंने लीग चरण के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार शतक भी जड़ा. इसके अलावा उन्होंने तीन बार 90 से अधिक का स्कोर बनाया, जिसमें दो पारियां तो प्लेऑफ मैचों में आईं.