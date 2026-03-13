Advertisement
संजू और ईशान पर ODI प्लान... वर्ल्ड कप 2027 की टीम में होंगे फिट? पूर्व दिग्गज ने सेलेक्टर्स से लगाई गुहार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत से टीम इंडिया ने इतिहास रचा और जीत की खुशी अभी भी छाई हुई है. लेकिन अब अगला मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2027 है जिसके लिए तैयारियां आईपीएल 2026 के बाद शुरू हो जाएंगी. वनडे में गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब रहा है, ऐसे में टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:54 PM IST
Sanju Samson and Ishan Kishan (BCCI)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अंत टीम इंडिया की रिकॉर्डतोड़ जीत के साथ हुआ. लेकिन अब अगले मिशन की बारी है, हेड कोच गौतम गंभीर का पूरा फोकस अब वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर होगा जो अक्टूबर में शुरू होगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन और ईशान किशन की तूती बोलती नजर आई, दोनों प्रचंड फॉर्म में हैं और उनके वनडे में आंकड़े भी शानदार हैं. गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम का वनडे में रिकॉर्ड पिछले साल से अच्छा नहीं रहा है. श्रीलंका और न्यूजीलैंड से टीम को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा. इस बीच एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स से बड़े बदलाव की गुहार लगा दी है. 

क्या बोले थे गंभीर?

गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या मौजूदा भारतीय व्हाइट-बॉल पीढ़ी इस समय सबसे बेहतरीन है तो उन्होंने प्रैक्टिल जवाब दिया और कहा, 'मुझे इस बारे में पक्का यकीन नहीं है, खासकर तब जब हमने हाल ही में दो बाइलेटरल ODI सीरीज हारी हैं.' मैच विनर बुमराह भी अब तैयारियों में उतरेंगे क्योंकि 'मिस्टर मैचविनर' जसप्रीत बुमराह ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से एक भी ODI नहीं खेला है. 

संजू सैमसन और ईशान किशन के लिए गुहार

संजू सैमसन और ईशान किशन के आंकड़ों की याद दिलाते हुए पूर्व बल्लेबाज WV रमन उन्हें वनडे के लिए बेस्ट बताया. लेकिन सवाल कि दोनों के लिए टीम में जगह कहां बनती है. ईशान किशन का ODI औसत 40+ है और 210 रन का रिकॉर्ड भी दर्ज है. वहीं, संजू का ODI औसत 56.66 और स्ट्राइक-रेट 99.60 है, जो काफी शानदार है. भारत के पूर्व बल्लेबाज़ WV रमन का मानना ​​है कि संजू के खेल में वो सभी गुण मौजूद हैं, जो उन्हें ODI में सफल बना सकते हैं.

क्या बोले रमन?

रमन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'वो एक ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और उनके स्वभाव से जुड़ी जो भी दिक्कतें थीं, उन्होंने उन्हें दूर कर लिया है. मुझे पूरा यकीन है कि संजू के पास ODI में सफल होने का हुनर ​​है.' लेकिन समस्या है कि संजू असल में एक ओपनर हैं और भारत के मौजूदा दो ODI ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं. रोहित जो एकमात्र फॉर्मेट में खेलते हैं, उसमें उनका प्रदर्शन थोड़ा ऊपर-नीचे रहा है, जबकि शुभमन टीम के कप्तान हैं. दोनों का ड्रॉप होना नामुमकिन सा है. वहीं, ईशान किशन को शामिल करने के लिए केएल राहुल को ड्रॉप होना पड़ेगा. संजू अगर अंदर आते हैं तो श्रेयस अय्यर के स्पॉट को खतरा होगा.

रमन ने आगे कहा, 'संजू के लिए टीम मैनेजमेंट को जगह ढूंढनी होगी. मेरी नजर में, संजू ODI के लिए काफी अच्छे हैं.' श्रेयस अय्यर वनडे में शानदार नजर आए हैं. खराब फॉर्म या फिर फिटनेस के चलते अय्यर बाहर होते हैं तो ही सैमसन को वनडे स्क्वॉड में शामिल किया जा सकता है. सैमसन की तुलना में ईशान किशन के लिए टीम में जगह बनाना आसान है. 

