संजू सैमसन पर लगेगा बैन? सेमीफाइनल से पहले मची खलबली, जान लें ICC का पूरा नियम

IND vs ENG T20 World Cup Semi Final: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर है. वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टरफाइनल में सैमसन धमाकेदार फॉर्म में दिखे और अकेले दम पर टीम को जीत दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचाया. लेकिन उन्होंने इस मैच में एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसके चलते आईसीसी सैमसन पर एक्शन भी ले सकती है.
IND vs ENG T20 World Cup Semi Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के सेमीफाइनल मुकाबले में महज 2 दिन का समय बाकी है. भारत और इंग्लैंड के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले सवाल है कि क्या संजू सैमसन पर मुकाबले में बैन लग सकता है. सेमीफाइनल मुकाबले से खलबली मची हुई है. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने नाबाद 97 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया था. इस मैच के हीरो बनने के बाद अगर आईसीसी उनपर एक्शन लेता है तो टीम इंडिया के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा.
वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही संजू सैमसन ने शतक नहीं पूरा किया लेकिन उन्होंने अपने सेलीब्रेशन से गर्दा उड़ा दिया. उन्होंने एक शानदार सेलीब्रेशन किया जिसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म का इशारे की झलक थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे तुरंत पकड़ा और सैमसन सुर्खियों में आ गए. हालांकि, उन्होंने कुछ ऐसा भी किया जिसपर आईसीसी एक्शन ले सकता है. इसकी झलक आईपीएल में भी देखी जा चुकी है.
अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेलने के बाद सैमसन इमोशनल हुए और उन्होंने अपना हेलमेट जमीन पर उतारकर फेंक दिया. इसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया. यह सेलिब्रेशन उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसे प्लेयर बिहेवियर के बारे में ICC कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जा सकता है. प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC कोड ऑफ कंडक्ट, मैदान पर ऐसे बिहेवियर और कामों को कंट्रोल करता है जो क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ हैं.
आईपीएल में जीत के जश्न में मदहोश होकर आवेश खान ने भी जमीन पर हेलमेट दे मारा था. इसके बाद उनपर भी जुर्माना ठोका गया था. इसमें क्रिकेट इक्विपमेंट या कपड़ों के गलत इस्तेमाल और अलग-अलग तरह के गलत कामों के प्रोविजन शामिल हैं. संजू के मामले में, हेलमेट फेंकना लेवल 1 का ऑफेंस हो सकता है क्योंकि इसे गलत, लापरवाह या खतरनाक माना जाता है. लेवल 1 के उल्लंघन के लिए, ICC मैच रेफरी ऑफिशियल फटकार, प्लेयर की मैच फीस का 50 परसेंट तक फाइन, या एक या दो डिमेरिट पॉइंट लगा सकता है. हालांकि जीत के बाद सेलिब्रेशन के लिए हेलमेट फेंकने पर अपने आप सजा नहीं मिलती, लेकिन मैच रेफरी अगर चाहे तो इसपर एक्शन ले सकता है.