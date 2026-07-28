पूर्व कप्तान को खटकने लगे अभिषेक... फ्लॉप होने के बाद लटकी 'तलवार', संजू की होगी वापसी?

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग का हर कोई फैन है. लेकिन इन दिनों अभिषेक बल्ले से हल्ला बोलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. जिम्बाब्वे और इंग्लैंड टूर पर लगातार फ्लॉप होने के चलते अभिषेक सवालों के घेरे में हैं. पूर्व कप्तान श्रीकांत ने अभिषेक पर निशाना साधा है. वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन पर तलवार लटकी और जिम्बाब्वे टूर पर नजर नहीं आए. अब सैमसन की वापसी अभिषेक के लिए मुसीबत बन सकती है.
अभिषेक अपनी पिछली छह T20I पारियों में 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं. तीन मुकाबलों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद से अभिषेक ने महज एक अर्धशतकीय पारी खेली है, इन आंकड़ों के चलते सवालों के घेरे में आ चुके हैं. ओपनिंग स्लॉट के लिए कंपटीशन तगाड़ा नजर आ रहा है. श्रीकांत ने उनके खिलाफ सख्त फैसला लेने के लिए कहा है.
कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "वर्ल्ड कप के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में विरोधी टीमों ने अभिषेक शर्मा की कमजोरियों को भांप लिया है. मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ कोई सख्त फैसला लेना होगा. मुझे लगता है कि संजू को अब फिर मौका मिलेगा. उन्हें 100% वापस बुलाया जाएगा. चयनकर्ताओं को कड़ा फैसला लेना होगा."
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उन्होंने कहा, "मयंक यादव को तीनों मैच खेलते देखना अच्छा लगा. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं. देखिए यह लड़का कितना कंसिस्टेंट रहा. भारत का भविष्य बहुत अच्छा है. आपको सही युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा. मुझे अशोक शर्मा से भी कोई दिक्कत नहीं है." हालांकि, मयंक यादव को श्रीलंका दौरे पर
टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया है.