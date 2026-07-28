पूर्व कप्तान को खटकने लगे अभिषेक... फ्लॉप होने के बाद लटकी 'तलवार', संजू की होगी वापसी?

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग का हर कोई फैन है. लेकिन इन दिनों अभिषेक बल्ले से हल्ला बोलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. जिम्बाब्वे और इंग्लैंड टूर पर लगातार फ्लॉप होने के चलते अभिषेक सवालों के घेरे में हैं. पूर्व कप्तान श्रीकांत ने अभिषेक पर निशाना साधा है. वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन पर तलवार लटकी और जिम्बाब्वे टूर पर नजर नहीं आए. अब सैमसन की वापसी अभिषेक के लिए मुसीबत बन सकती है.