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पूर्व कप्तान को खटकने लगे अभिषेक... फ्लॉप होने के बाद लटकी 'तलवार', संजू की होगी वापसी?

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग का हर कोई फैन है. लेकिन इन दिनों अभिषेक बल्ले से हल्ला बोलने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. जिम्बाब्वे और इंग्लैंड टूर पर लगातार फ्लॉप होने के चलते अभिषेक सवालों के घेरे में हैं. पूर्व कप्तान श्रीकांत ने अभिषेक पर निशाना साधा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:14 PM IST
पूर्व कप्तान को खटकने लगे अभिषेक... फ्लॉप होने के बाद लटकी 'तलवार', संजू की होगी वापसी?
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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