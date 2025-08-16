संजू सैमसन की खातिर 2 युवा स्टार को कुर्बान करेंगे शाहरुख खान? KKR ने खोले सारे दरवाजे, 'शॉक' में CSK
Sanju Samson Kolkata Knight Riders: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते हैं. वह आईपीएल 2026 में नई टीम के लिए खेलना चाहते हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की टीम में जाने की चर्चा के बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जताई है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:56 AM IST
Sanju Samson Kolkata Knight Riders: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते हैं. वह आईपीएल 2026 में नई टीम के लिए खेलना चाहते हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) की टीम में जाने की चर्चा के बीच कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जताई है. दोनों टीमों के बीच सैमसन को लेकर टक्कर चल रही है. अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सैमसन किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां वह लंबे समय तक खेल सकें.

संजू ने फ्रेंचाइजी से किया अनुरोध

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संजू सैमसन ने राजस्थान से आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें रिलीज करने का अनुरोध किया है. वह पहले भी कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम में रहे हैं. हालांकि, तब उन्हें मौका नहीं मिला था. केकेआर उन्हें टीम में लाने के लिए इतनी बेताब है कि वे इसके लिए अपने दो स्टार खिलाड़ियों को ट्रेड करने को भी तैयार हैं. शाहरुख खान की सह-मालिकाना वाली यह टीम बड़े फैसले के लिए तैयार है.

केकेआर का प्रस्ताव

आनंदबाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, केकेआर संजू सैमसन को अपनी टीम में लाने के लिए अंकृष रघुवंशी या रमनदीप सिंह को राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड करने के लिए तैयार है. रघुवंशी का प्रदर्शन केकेआर के लिए आईपीएल 2025 के खराब सीजन में काफी अच्छा रहा था और उन्हें भविष्य का सितारा माना जाता है. वहीं, रमनदीप उन छह खिलाड़ियों में से थे जिन्हें केकेआर ने आईपीएल 2025 से पहले रिटेन किया था और वह पहले ही भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर चुके हैं.

केकेआर को संजू की जरूरत क्यों?

केकेआर के पास कोई भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज नहीं है. पिछले सीजन में क्विंटन डी कॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज ने विकेटकीपिंग की, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. केकेआर को एक भारतीय टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज की भी जरूरत है और संजू सैमसन इन दोनों ही भूमिकाओं को बखूबी निभा सकते हैं.

सीएसके की उड़ी नींदें

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले में सीएसके से रवींद्र जडेजा और रुतुराज गायकवाड़ की मांग की है. ये दोनों ही सीएसके के लिए अहम खिलाड़ी हैं, जिसमें गायकवाड़ मौजूदा कप्तान हैं. हालांकि, सीएसके ने इस तरह के किसी भी ट्रेड डील को सिरे से खारिज कर दिया है. कुछ रिपोर्ट्स में शिवम दुबे का नाम भी सामने आया है, लेकिन सीएसके इस ऑलराउंडर को भी छोड़ने को तैयार नहीं है. दरअसल, सीएसके आईपीएल 2026 से पहले अपनी टीम के किसी भी खिलाड़ी को रिलीज करने के मूड में नहीं है. हालांकि, केकेआर से जुड़ी खबर सामने आने के बद वह काफी परेशान है.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

