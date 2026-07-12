क्या श्रेयस अय्यर की जाएगी कप्तानी? जिस कोच BCCI ने झाड़ा पल्ला, उसी ने बताई समझाया गणित

टीम इंडिया की कप्तानी में बदलाव बड़ी उम्मीदों से हुआ था, लेकिन कप्तानी डेब्यू श्रेयस अय्यर के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. अय्यर पिछले 14 दिनों में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए. जिसके बाद उनकी कप्तानी और मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है. अब पूर्व असिस्टेंट कोच ने भी अलर्ट दे दिया है. वो कोच जिससे पिछले साल बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ लिया था. भारत ने दो मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ गंवाए जबकि 4 मैच इंग्लैंड से हारे.
पूर्व भारतीय असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने माना कि टीम को आगे बढ़ने के लिए सही दिशा की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि अय्यर को कप्तान पद से हटाना गलत होगा और इससे अफरा-तफरी मच सकती है. उन्होंने कप्तानी पर खुलकर बात की और बताया कि अचानक अय्यर पर एक्शन लेना भारी पड़ सकता है. नायर ने पूरी वजह बताते हुए कहा कि अय्यर की कप्तानी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है.
नायर ने JioHotstar के साथ बातचीत में कहा, "जब आप किसी को एक चैंपियन टीम की कमान सौंपते हैं, तो आप उन्हें अपनी टीम चुनने की आजादी भी देना चाहते हैं. जब आप पहली बार कप्तान बनते हैं, तो आपको यह कहने की आज़ादी नहीं मिलती कि 'मैं टीम को इस दिशा में ले जाना चाहता हूं.' आप पहले टीम को संभालते हैं और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या करने की जरूरत है. इन दो सीरीज़ के बाद, उन्हें सोचने-समझने का समय मिलेगा कि उन्हें इस टीम से क्या चाहिए, वे कैसे चाहते हैं कि टीम खेले और उन्हें सपोर्ट स्टाफ से क्या चाहिए. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का भविष्य खतरे में है."
नायर ने आगे कहा, "यह सीरीज़ वाकई बहुत मुश्किल रही है. आप श्रेयस अय्यर पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन ज्यादा समझदारी वाली बात यह होगी कि यह समझा जाए कि उन्हें इस टीम से क्या चाहए. उन्हें यह महसूस करने की जिम्मेदारी दें कि यह उनकी टीम है. ठीक वैसे ही जैसे हैरी ब्रूक अभी कर रहे हैं, बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम के साथ किया. रोहित शर्मा ने भारत के लिए किया या विराट कोहली ने किया, खासकर टेस्ट टीम के साथ. तभी उन्हें सही ढंग से आंका जा सकता है."
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उन्होंने आगे कहा, "यह सीरीज़ उनके लिए आंखें खोलने वाली रही है. चाहे आयरलैंड में खेलें या इंग्लैंड में, T20 फॉर्मेट में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहां टीमें लगातार शॉर्ट बॉल से आप पर हमला करें. लगभग हर बल्लेबाज को इसका सामना करना पड़ा. इससे पता चलता है कि इंग्लैंड की तैयारी भारतीय टीम से बेहतर थी और सबसे अहम बात यह है कि भारत हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाया. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में हालात अलग होंगे. भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आम तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि वहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है."