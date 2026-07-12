Add Zee Business As A Preferred Source
App

क्या श्रेयस अय्यर की जाएगी कप्तानी? जिस कोच BCCI ने झाड़ा पल्ला, उसी ने बताई समझाया गणित

टीम इंडिया की कप्तानी में बदलाव बड़ी उम्मीदों से हुआ था, लेकिन कप्तानी डेब्यू श्रेयस अय्यर के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. अय्यर पिछले 14 दिनों में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए. जिसके बाद उनकी कप्तानी और मैनेजमेंट सवालों के घेरे में है. अब पूर्व असिस्टेंट कोच ने भी अलर्ट दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:12 PM IST
क्या श्रेयस अय्यर की जाएगी कप्तानी? जिस कोच BCCI ने झाड़ा पल्ला, उसी ने बताई समझाया गणित
Image Credit: Shreyas iyer

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या आपने कभी देखी है उड़ने वाली गिलहरी? 12 साल बाद रामनगर के जंगल में दिखी
Ramnagar news1 min ago
2
Obsession1 min ago
3
Ind vs Eng3 min ago
4
Devdas4 min ago
5
Noida News18 min ago