क्या श्रेयस अय्यर की जाएगी कप्तानी? जिस कोच BCCI ने झाड़ा पल्ला, उसी ने बताई समझाया गणित

नायर ने JioHotstar के साथ बातचीत में कहा, "जब आप किसी को एक चैंपियन टीम की कमान सौंपते हैं, तो आप उन्हें अपनी टीम चुनने की आजादी भी देना चाहते हैं. जब आप पहली बार कप्तान बनते हैं, तो आपको यह कहने की आज़ादी नहीं मिलती कि 'मैं टीम को इस दिशा में ले जाना चाहता हूं.' आप पहले टीम को संभालते हैं और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या करने की जरूरत है. इन दो सीरीज़ के बाद, उन्हें सोचने-समझने का समय मिलेगा कि उन्हें इस टीम से क्या चाहिए, वे कैसे चाहते हैं कि टीम खेले और उन्हें सपोर्ट स्टाफ से क्या चाहिए. इसलिए, यह कहना गलत होगा कि कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर का भविष्य खतरे में है."