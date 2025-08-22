श्रेयस अय्यर नहीं बनेंगे वनडे के कप्तान? एक ही दिन में पलटी कहानी, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई खलबली
Advertisement
trendingNow12892022
Hindi Newsक्रिकेट

श्रेयस अय्यर नहीं बनेंगे वनडे के कप्तान? एक ही दिन में पलटी कहानी, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई खलबली

Indian Cricket Team: एशिया कप टीम चयन के बाद से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. उन्हें टी20 टीम में नहीं रखा गया है. इसके बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रेयस अय्यर नहीं बनेंगे वनडे के कप्तान? एक ही दिन में पलटी कहानी, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई खलबली

Indian Cricket Team: एशिया कप टीम चयन के बाद से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. उन्हें टी20 टीम में नहीं रखा गया है. इसके बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है. टीम चयन के दो दिन बाद ही एक खबर सामने आई कि श्रेयस को बीसीसीआई वनडे के कप्तान के रूप में देख रही है. रोहित शर्मा के बाद वह 50 ओवरों के खेल में कमान संभाल सकते हैं.

बीसीसीआई ने दिया अपडेट

अय्यर को कप्तान बनाए जाने के अटकलों के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित की जगह किसी और को चुनने की चर्चा के सभी दावों का खंडन किया. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए बयान में सैकिया ने कहा, ''यह मेरे लिए खबर है. ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.'' रोहित 38 साल के हो चुके हैं और उन्होंने टी20 के साथ-साथ टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक वह 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में बोर्ड किसी युवा को वनडे वर्ल्ड कप के लिए कमान सौंप सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रेस में काफी पीछे अय्यर

अय्यर ने पिछले वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद माना जाता है कि वह कप्तानी की रेस में काफी पीछे हैं. उनकी जगह टीम में पक्की है, लेकिन अभी कप्तान बनाए जाने को लेकर संशय है. अभी गिल को टेस्ट की कमान दी गई है और उन्हें टी20 में उपकप्तान बनाया गया है. वह पहले से ही वनडे के उपकप्तान हैं. इस बात की ज्यादा संभावना है वह तीनों फॉर्मेट में टीम के कप्तान बन जाएं.

ये भी पढ़ें: 443 रन, 494 बॉल...भारत के 'ब्रैडमैन' ने 1006 मिनट तक की थी बैटिंग, 77 साल से 'अमर' ये महारिकॉर्ड

वनडे में गिल पहली पसंद

हिंदुस्तान टाइम्स को एक सूत्र ने बताया कि मौजूदा भारतीय टेस्ट कप्तान ही वनडे कप्तानी के लिए भी स्वाभाविक पसंद होंगे. सूत्र ने कहा, ''वनडे क्रिकेट में उनका औसत 59 का है और वे पहले से ही टीम के उप-कप्तान हैं. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया हो, जिसने कुछ सफलताएं हासिल की हों और जिसकी उम्र भी अच्छी हो, उसे समय आने पर वनडे क्रिकेट में नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए.''

ये भी पढ़ें: मेलबर्न से न्यूयॉर्क तक...भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रहे पिछले 5 टी20 मैचों के रिकॉर्ड

अय्यर से कम अनुभवी गिल

अय्यर के पास आईपीएल में लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव है. उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स को चैंपियन बनाया है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ-साथ पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंचाया है. गिल उनसे अनुभव में काफी पीछे हैं, लेकिन चयनकर्ताओं की पहली पसंद है. अब देखना है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद वनडे में किसे कप्तान बनाती है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Shreyas IyerIndia ODI captainBCCIIndian cricket teamTeam India

Trending news

बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
pm modi kolkata visit
बंगाल को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो सेवा का करेंगे शुभारंभ, TMC को लगी मिर्ची
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
Supreme Court
आक्रामक कुत्ता क्या है, कोर्ट को परिभाषित...SC के फैसले पर क्या बोलीं मेनका गांधी
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Supreme Court
आवारा कुत्तों की नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग पर बड़ा फैसला.. SC के आदेश की 7 बातें
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
parliament
Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC ने सुनाया बड़ा फैसला, 11 अगस्त के आदेश में किया सुधार
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
DK Shivakumar
नमस्ते सदा वत्सले... क्यों विधानसभा में RSS का प्रार्थना गीत गाने लगे कांग्रेस नेता
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
sharad pawar
शरद पवार के पोते रोहित को PMLA कोर्ट से राहत, सहकारी बैंक घोटाले में मिली जमानत
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव: BJP की एक चाल और साध लिए ये 3 बड़े मुद्दे! RSS को भी कर दिया खुश
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Kishtwar cloudburst
जहां बादल फटा वहां पहुंची कश्मीर की मचैल माता तीर्थयात्रा, 60 से ज्यादा लोग मरे
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद भवन की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदते ही CISF ने शख्स को किया गिरफ्तार
;