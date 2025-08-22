श्रेयस अय्यर नहीं बनेंगे वनडे के कप्तान? एक ही दिन में पलटी कहानी, लेटेस्ट अपडेट ने मचाई खलबली

Indian Cricket Team: एशिया कप टीम चयन के बाद से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. उन्हें टी20 टीम में नहीं रखा गया है. इसके बाद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की काफी आलोचना हो रही है. टीम चयन के दो दिन बाद ही एक खबर सामने आई कि श्रेयस को बीसीसीआई वनडे के कप्तान के रूप में देख रही है. रोहित शर्मा के बाद वह 50 ओवरों के खेल में कमान संभाल सकते हैं.

बीसीसीआई ने दिया अपडेट

अय्यर को कप्तान बनाए जाने के अटकलों के बीच बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित की जगह किसी और को चुनने की चर्चा के सभी दावों का खंडन किया. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए बयान में सैकिया ने कहा, ''यह मेरे लिए खबर है. ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है.'' रोहित 38 साल के हो चुके हैं और उन्होंने टी20 के साथ-साथ टेस्ट से भी संन्यास ले लिया है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक वह 40 साल के हो जाएंगे. ऐसे में बोर्ड किसी युवा को वनडे वर्ल्ड कप के लिए कमान सौंप सकता है.

रेस में काफी पीछे अय्यर

अय्यर ने पिछले वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया है. इसके बावजूद माना जाता है कि वह कप्तानी की रेस में काफी पीछे हैं. उनकी जगह टीम में पक्की है, लेकिन अभी कप्तान बनाए जाने को लेकर संशय है. अभी गिल को टेस्ट की कमान दी गई है और उन्हें टी20 में उपकप्तान बनाया गया है. वह पहले से ही वनडे के उपकप्तान हैं. इस बात की ज्यादा संभावना है वह तीनों फॉर्मेट में टीम के कप्तान बन जाएं.

वनडे में गिल पहली पसंद

हिंदुस्तान टाइम्स को एक सूत्र ने बताया कि मौजूदा भारतीय टेस्ट कप्तान ही वनडे कप्तानी के लिए भी स्वाभाविक पसंद होंगे. सूत्र ने कहा, ''वनडे क्रिकेट में उनका औसत 59 का है और वे पहले से ही टीम के उप-कप्तान हैं. ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे हाल ही में टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया हो, जिसने कुछ सफलताएं हासिल की हों और जिसकी उम्र भी अच्छी हो, उसे समय आने पर वनडे क्रिकेट में नेतृत्व नहीं संभालना चाहिए.''

अय्यर से कम अनुभवी गिल

अय्यर के पास आईपीएल में लंबे समय तक कप्तानी करने का अनुभव है. उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स को चैंपियन बनाया है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ-साथ पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंचाया है. गिल उनसे अनुभव में काफी पीछे हैं, लेकिन चयनकर्ताओं की पहली पसंद है. अब देखना है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद वनडे में किसे कप्तान बनाती है.