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Hindi Newsक्रिकेटटीम इंडिया का अगला कप्तान... चैंपियन सूर्या की गद्दी पर इस प्लेयर ने लगाया ग्रहण, गंभीर ने बनाया बेस्ट लीडर

टीम इंडिया का अगला कप्तान... चैंपियन सूर्या की गद्दी पर इस प्लेयर ने लगाया 'ग्रहण', गंभीर ने बनाया बेस्ट लीडर

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताबी जीत दर्ज की. सूर्या के आगे चैंपियन का टैग लग है, लेकिन इसके बाद भी उनकी कप्तानी की गद्दी पर एक खिलाड़ी ने ग्रहण लगा दिया है.वो खिलाड़ी जो आईपीएल में अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित कर रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 19, 2026, 01:41 PM IST
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PBKS (BCCI)
PBKS (BCCI)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताबी जीत दर्ज की. सूर्या के आगे चैंपियन का टैग लग है, लेकिन इसके बाद भी उनकी कप्तानी की गद्दी पर एक खिलाड़ी ने ग्रहण लगा दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, जिन्होंने पहली बार IPL कप्तानी तब संभाली जब हालात काफी मुश्किल थे. 2018 सीजन के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबकुछ बदलकर रख दिया. 

कैसे अय्यर को मिली कप्तानी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डेयरडेविल्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग भी मौजूद थे, गौतम गंभीर ने अपनी खराब फॉर्म और टीम के लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से कप्तानी छोड़ चुके थे. उन्होंने अय्यर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया. इसके बाद, अय्यर ने कैपिटल्स में पोंटिंग की देखरेख में एक कप्तान और एक बल्लेबाज के तौर पर खूब तरक्की की. फिर 2022 में केकेआर में शामिल हुए और उनकी मुलाकात मेंटॉर गौतम गंभीर से हुई. अय्यर की कप्तानी में केकेआर ने खिताबी जीत दर्ज की और इसके बाद ही गंभीर को हेड कोच के लिए चुना गया.

केकेआर ने अय्यर को किया रिलीज

चैंपियन कप्तान को केकेआर ने 2026 सीजन से पहले रिलीज कर दिया. नतीजा टीम सबसे नीचे पायदान पर है. अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान हैं जो पिछले सीजन फाइनल में थी और इस सीजन भी उसी पटरी पर चल रही है. भले ही गौतम गंभीर भारतीय T20I टीम को नए सिरे से तैयार करने में पूरी तरह से जुट गए थे, लेकिन अय्यर को टीम में जगह नहीं मिल पाई. हालांकि, अब उनकी कप्तानी की पॉवर देखने के बाद सेलेक्टर्स का ध्यान अय्यर की ओर गया है.

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क्या अय्यर बन सकते हैं कप्तान?

टाइम्स ऑफ इंडिया को बीसीसीआई के सूत्र ने बताया, 'अय्यर ने आखिरी T20I मैच 2023 में खेला था. वह मौजूदा टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं. उन्हें वापस बुलाना और सीधे कप्तानी सौंप देना एक बहुत बड़ा फैसला होगा. अब सारा ध्यान 2027 ODI वर्ल्ड कप पर चला गया है, जिससे सेलेक्टर्स को T20I लीडरशिप में बदलाव की योजना बनाने के लिए थोड़ा समय मिल गया है.' यदि अय्यर सेलेक्टर्स के रडार में आते हैं तो पहले उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा और उसके बाद उन्हें कप्तानी दी जा सकती है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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