'कैच-ड्रॉपर' शशांक की उल्टी गिनती शुरू? हार के बाद श्रेयस अय्यर का टूटा सब्र, कहा- हम फील्डिंग में..

SRH vs PBKS: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के शशांक सिंह अब कप्तान की आंखों में चुभ रहे होंगे. पिछले कई मैचों से शशांक सिंह कैच छोड़ने के चलते टारगेट पर हैं. अब उनकी गलती गुनाह में तब्दील हो रही है. सोशल मीडिया पर उनके कैच छोड़ने के चर्चे कई दिनों से तेज हैं, लेकिन अब खुद श्रेयस अय्यर ने चुप्पी तोड़ दी है. हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में पंजाब किंग्स को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. अय्यर ने इसका ठीकरा खराब फील्डिंग पर तोड़ा.

शशांक हर मैच में छोड़ रहे कैच

शशांक सिंह तब से कैच लगातार छोड़ रहे हैं जब पंजाब किंग्स ने पिछली जीत दर्ज की थी. उस दौरान शशांक की खराब फील्डिंग जीत के जश्न में दब गई और अय्यर पोंटिंग ने मैच के बाद उनके सिर्फ मजे लिए थे. लेकिन अब वह कोच और कप्तान की आंखों में खटक रहे हैं. इसका अंदाजा श्रेयस अय्यर के बयान से लगाया जा सकता है. हैदराबाद के खिलाफ शशांग ने 9वें ओवर में हेनरिक क्लासेन का कैच छोड़ दिया. क्लासेन महंगे साबित हुए और उन्होंने 69 रन की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत हैदराबाद की टीम 235 के स्कोर तक पहुंच गई.

क्या बोले श्रेयस अय्यर?

श्रेयस अय्यर ने मुकाबला हारने के बाद कहा, 'मुझे लगता है कि टारगेट थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि हमने शुरुआत में कई कैच छोड़ दिए थे और मुझे लगता है कि हम आसानी से उनके स्कोर को 30 से 40 रन तक कम कर सकते थे. क्योंकि विकेट धीमा होता जा रहा था और कटर्स थोड़ी रुककर आ रही थीं. इसलिए हम फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में भी उतने अच्छे नहीं रहे. इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने हर तरह से अच्छा क्रिकेट खेला और हमें दिखाया कि मैच कैसे जीता जाता है.'

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अय्यर करेंगे सुधार

बार-बार शशांक सिंह की कैच छोड़ने की गलती के बाद सवाल है कि क्या वह ड्रॉप भी हो सकते हैं. अय्यर ने कहा, 'मैंने चहल से उससे कहा था कि वह आक्रामक आए, खासकर जब नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हों. क्योंकि वे पहली ही गेंद से तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे. उस समय विकेट लेना बहुत जरूरी था. बदकिस्मती से, हम कैच नहीं पकड़ पाए. मुझे लगता है कि आज के मैच में हमारे लिए यह सबसे बड़ा झटका था. लेकिन निश्चित रूप से यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें सोचना होगा और मजबूती से वापसी करनी होगी.'