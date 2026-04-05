शुभमन गिल की इंजरी पर आया अपडेट.. क्या अगले मुकाबले से भी होंगे बाहर? 3 दिन बाकी

IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. 211 रन के लक्ष्य से गुजरात की टीम महज 6 रन दूर रह गई. टीम में कप्तान शुभमन गिल की इंजरी बड़ी टेंशन बनी हुई है. अब गिल की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है.
Trending Photos
IPL 2026: आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. 211 रन के लक्ष्य से गुजरात की टीम महज 6 रन दूर रह गई. टीम में कप्तान शुभमन गिल की इंजरी बड़ी टेंशन बनी हुई है. अब गिल की इंजरी को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है. सभी के जहन में सवाल है कि क्या गिल अगले मैच से पहले पूरी तरह से फिट हो पाएंगे या नहीं. गुजरात को अगला मुकाबला 8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है.
शुभमन गिल का शेड्यूल पिछले साल फरवरी से काफी ज्यादा बिजी रहा है. उन्होंने लगातार क्रिकेट खेला है, वनडे और टेस्ट में कप्तान बनने के बाद उनका वर्कलोड और भी बढ़ गया. पिछले साल उन्होंने इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेला है. वह एशिया कप का भी हिस्सा थे, आईपीएल में हैमिस्ट्रिंग की चोट के चलते वह इस मुकाबले से बाहर हो गए.
211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. गिल के जोड़ीदार साई सुदर्शन ने 73 रन की शानदार पारी खेली. अंत में राशिद खान और कगिसो रबाडा ने भी 5वें गियर पर बल्लेबाजी कर टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था. अंत में दो ओवर में गुजरात को 15 रन की दरकार थी, लेकिन रबाडा और देशपांडे की दमदार बॉलिंग की बदौलत गुजरात को हार का सामना करना पड़ा.