शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज का टूटेगा दिल? एशिया कप के लिए आई दावेदारों की लिस्ट

India Asia Cup Squad: एशिया कप के लिए भारतीय टीम के चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है. टीम का ऐलान मंगलवार (19 अगस्त) को हो सकता है. उससे पहले अलग-अलग रिपोर्टों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का स्थान पक्का बताया जाता है तो कुछ में उन्हें बाहर दिखाया जाता है. अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर को एशिया कप से बाहर बताया जा रहा है.

गिल-सिराज क्यों होंगे बाहर?

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को टीम में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है. यह ध्यान देने योग्य है कि इंग्लैंड में भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज खेली थी, जबकि एशिया कप एक टी20 टूर्नामेंट है. शुभमन गिल ने टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उनकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: बैडलक! वनडे क्रिकेट में कभी दोहरा शतक नहीं लगा पाए भारत के 3 महान कप्तान, तीनों रह गए 17 रन दूर

इन खिलाड़ियों की जगह पक्की!

रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता ओपनिंग जोड़ी के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ ही बने रहना चाहते हैं. यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के रूप में शामिल किया जा सकता है. मध्यक्रम में तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं. वहीं, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को मौका मिल सकता है.

अय्यर को लेकर संशय बरकरार

दूसरे विकेटकीपर के लिए जितेश शर्मा का नाम सबसे आगे है. श्रेयस अय्यर का चयन अभी भी अनिश्चित है. अगर अय्यर को चुना जाता है, तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों दुबे और रिंकू में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. अय्यर ने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को पिछले आईपीएल के फाइनल तक पहुंचाया था. उन्होंने सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: धरी की धरी रह जाएंगी सारी अटकलें, एशिया कप में इस खूंखार विकेटकीपर को उतार सकती है टीम इंडिया

कौन संभालेगा गेंदबाजी की जिम्मेदारी?

इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज का चयन भी सवालों के घेरे में है. तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे. उनके साथ अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा को टीम में शामिल किया जा सकता है. हार्दिक पांड्या भी एक तेज गेंदबाज के रूप में टीम का हिस्सा होंगे. वहीं, मोहम्मद शमी को टीम में मौका मिलने की संभावना कम है. स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और उप-कप्तान अक्षर पटेल पर होगी. वॉशिंगटन सुंदर भी टीम में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने फरवरी में पिछली बार टी20 टीम में जगह बनाई थी.