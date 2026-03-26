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Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक, ट्रेविस और ईशान.. क्या SRH 300 रन बनाकर बढ़ाएगी शान, देखें स्क्वाड में कितना है दम?

अभिषेक, ट्रेविस और ईशान.. क्या SRH 300 रन बनाकर बढ़ाएगी शान, देखें स्क्वाड में कितना है दम?

IPL 2026: आईपीएल के इतिहास में ट्रॉफी भले ही मुंबई, चेन्नई, आरसीबी, केकेआर जैसी मजबूत टीमों के हाथ में हो, लेकिन जब बात आती है सबसे खूंखार टीम तो नाम सनराइजर्स हैदराबाद का नजर आता है. वो टीम जिसके नाम बड़े-बड़े टोटल के रिकॉर्ड्स हैं. लेकिन सवाल है क्या इस बार टीम 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:20 PM IST
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Abhishek Sharma (BCCI)
Abhishek Sharma (BCCI)

IPL 2026: आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीमों की बात आती है तो हमें मुंबई, चेन्नई, आरसीबी, केकेआर जैसी विजेता टीमों की याद आती है. लेकिन सबसे खतरनाक और निर्दयी टीम के बारे में किसी से पूछेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद का नाम सामने आएगा. एक ऐसी टीम जिसने इतने बड़े-बड़े टोटल खड़े कर दिए कि रिकॉर्ड्स की बारिश हो गई. सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड इसी टीम के नाम है. दो बार टीम 300 का आंकड़ा छूने से चूकी है, अब क्या इस बार IPL के इतिहास में पहली बार 300 का आंकड़ा पार होगा?

टॉप ऑर्डर बेहद खतरनाक

टीम का टॉप ऑर्डर पहले से ही खतरनाक था. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देते हैं. अब ईशान किशन भी उतने ही खतरनाक हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में तबाही मचा डाली है. ऐसे में इस बार 300 तक पहुंचने के चांस अधिक हो चुके हैं. हम आपको समझाते हैं कि इस बार टीम सर्फ ओपनर्स के बल-बूते नहीं चलेगी. 

पॉवर हिटर टीम की ताकत

टीम में पॉवर हिटर्स की भरमार नजर आती है. ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के अलावा हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन भी अपनी दमदार पारियों से गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं. इसके बाद फिनिशर्स के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी जिम्मेदारी से खेलने में माहिर हैं. हालांकि, एक कड़ी है जो टीम को कमजोर करती है.

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क्या है टीम की वीकनेस?

बैटिंग को हटा दें और गेंदबाजी यूनिट को देंखे तो बॉलिंग यूनिट कमजोर नजर आती है. शुरुआत में इस बार टीम को और भी अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि परमानेंट कप्तान पैट कमिंस पहले हाफ में टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे. उनकी मौजूदगी में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल पर काफी दबाव होगा. SRH को उम्मीद होगी कि इंग्लैंड के ब्रायडन कार्स इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएं. कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन को अपनी कप्तानी की काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा.

IPL इतिहास के सबसे बड़े टोटल

टीम स्कोर ओवर रन रेट (RR) पारी (Inns) विपक्ष मैदान परिणाम मैच की तारीख स्कोरकार्ड
SRH 287/3 20.0 14.35 1 v RCB बेंगलुरु जीत 15 अप्रैल 2024 Twenty20
SRH 286/6 20.0 14.30 1 v RR हैदराबाद जीत 23 मार्च 2025 Twenty20
SRH 278/3 20.0 13.90 1 v KKR दिल्ली जीत 25 मई 2025 Twenty20
SRH 277/3 20.0 13.85 1 v MI हैदराबाद जीत 27 मार्च 2024 Twenty20
KKR 272/7 20.0 13.60 1 v DC विशाखापत्तनम जीत 3 अप्रैल 2024 Twenty20
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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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