धोनी-कोहली की परंपरा... अब सूर्या के कंधों पर भार, कहीं ऑस्ट्रेलिया में टूट न जाए टीम इंडिया का ये दमदार रिकॉर्ड

India vs Australia T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को होगी. कैनबरा के मानुका ओवल में टीम इंडिया की नजर जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी. वनडे सीरीज में मिली हार का जख्म अभी नहीं भरा है. भारत को 3 मैचों में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:29 AM IST
India vs Australia T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज बुधवार (29 अक्टूबर) को होगी. कैनबरा के मानुका ओवल में टीम इंडिया की नजर जीत के साथ शुरुआत करने पर होगी. वनडे सीरीज में मिली हार का जख्म अभी नहीं भरा है. भारत को 3 मैचों में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. उस सीरीज में शामिल 8 खिलाड़ी टी20 में नहीं उतरेंगे. सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभाल रहे हैं और एशिया कप के जीत के क्रम को वह यहां जारी रखना चाहेंगे. उनके ऊपर एक बड़े रिकॉर्ड को कायम रखने की भी जिम्मेदारी है.

सूर्या ने दी है ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी

कैनबरा में होने वाले मैच से एक दिन पहले सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी थी. उन्होंने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का प्लान एशिया कप के दौरान ही तैयार हो गया था. सूर्यकुमार लंबे समय से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं और उनकी बल्लेबाजी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, वह फॉर्म को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा था, ''पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका गए, तो एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर के साथ खेले थे. यहां भी कंडीशन वैसी ही है. एशिया कप से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी. ऐसा नहीं है कि हम विदेश में हैं, तो कुछ अलग तरह से इस सीरीज को देखेंगे. यह क्रिकेट खेलने के लिए शानदार देश है.''

ऑस्ट्रेलिया में भारत का रिकॉर्ड

भारतीय टीम 2008 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टी20 सीरीज खेली थी. तब सिर्फ एक मैच खेला गया था और मेजबान टीम ने 1-0 से उसे जीता था. उसके बाद एक बार 2 मैचों की और 3 बार तीन मैचों की सीरीज हुई है. इन चारों में टीम इंडिया की दो में जीत मिली है.  2016 में महेंद्र सिंह धोनी और 2020 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत टी20 सीरीज जीता था. 2012 और 2018 में सीरीज बराबरी पर छूटी थी. अब सूर्या की नजर 2012 से सीरीज में नहीं हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखने पर होगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न
तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट
चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20- 8 नवंबर- ब्रिस्बेन

नोट: सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे होगी.

ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद

India vs Australia

