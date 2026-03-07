Advertisement
IND vs NZ: फाइनल में पूरा होगा छक्कों का 'शतक'? टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कितनी दूर है टीम इंडिया?

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को शाम 7 बजे खेला जाएगा. इस मुकाबले में टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में नया इतिहास रचने जा रही है. भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में कई कारनामे किए हैं और अब छक्कों के 'शतक' के रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 07, 2026, 01:37 PM IST
Hardik Pandya (BCCI)
IND vs NZ Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 8 मार्च की शाम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम एक अटूट रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर है जिसमें एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है. मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है. टीम इंडिया के लिए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ा चैलेंज होगा. हालांकि, अभी भी भारतीय टीम इस मामले में नंबर-1 पर ही है. 

भारत ने अभी तक जमाए कितने छक्के? 

टीम इंडिया अभी तक टी20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाली टीम है. भारत ने अभी तक 88 छक्के जमा दिए हैं. अब भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में कुल 12 छक्के ठोक देती है तो छक्कों का शतक पूरा हो जाएगा. 100 छक्के पूरे होते ही टीम इंडिया एक ऐसा आंकड़ा छू लेगी जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल काम होगा. 

ध्वस्त हुआ विंडीज का रिकॉर्ड 

भारत ने इस वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा. विंडीज ने इसी वर्ल्ड कप में 76 छक्के जमाकर टॉप पर कब्जा जमाया था, लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा देर तक नहीं टिका. संजू सैमसन, ईशान किशन जैसे स्टार छक्कों में डील करते नजर आए. जिसके चलते भारत 88 के आंकड़े तक पहुंचा. अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी टीम इंडिया का ये रवैया देखने को मिलता है तो भारतीय टीम बड़ा रिकॉर्ड कायम कर देगी. 

T20 WC एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें 

88 - इंडिया 2026 में (10.8)
76 - वेस्ट इंडीज़ 2026 में (10.71)
72 - साउथ अफ्रीका 2026 में (12.15)
62 - वेस्ट इंडीज़ 2024 में (12.64)
61 - इंडिया 2024 में (14.78)

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

