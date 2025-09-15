पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने पर टीम इंडिया पर लगेगा फाइन? ये कहता है ICC का नियम
एशिया कप 2025 में रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. दुबई में यह महामुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया है. मैच खत्म होने के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना ही मैदान से बाहर चले गए.

Sep 15, 2025
एशिया कप 2025 में रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. दुबई में यह महामुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कोई हाथ नहीं मिलाया है. मैच खत्म होने के बाद भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बिना ही मैदान से बाहर चले गए. बता दें कि भारत ने इस मैच में 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 25 गेंद बाकी रहते पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया.

पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने पर टीम इंडिया पर लगेगा जुर्माना?

टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने ऐसा करके पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई. भारत के खिलाफ 7 विकेट से बुरी तरह मैच हारने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी लाइन लगाकर टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन उनकी जबरदस्त बेइज्जती हो गई. टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाया. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने पर टीम इंडिया पर ICC कोई जुर्माना लगाएगा या नहीं. इसी बीच खबरे हैं कि पाकिस्तान के टीम मैनेजर ने हाथ नहीं मिलाने को लेकर भारत के खिलाफ ‘औपचारिक विरोध’ दर्ज कराया है.

ये कहता है ICC का नियम

क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर कोई टीम मैच से पहले या बाद में अपनी विरोधी टीम के साथ कभी भी हाथ न मिलाए तो यह कोई अपराध नहीं है. हैंडशेक करना खेल भावना का हिस्सा माना जाता है. कोई भी टीम या उसके खिलाड़ी मैच के दौरान अपनी विरोधी टीम से हाथ मिलाने के लिए मजबूर नहीं है. सिर्फ एक क्रिकेटिंग कल्चर के तौर पर किसी मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं. कोई भी टूर्नामेंट हो.. चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) या फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा आयोजित किया गया क्यों न हो, हैंडशेक करना अनिवार्य नहीं है.

क्या टीम इंडिया को मिलेगी सजा?

पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने पर टीम इंडिया पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, क्योंकि यह क्रिकेट के किसी नियम का उल्लंघन नहीं है. बता दें कि इसी वजह से मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अगा अली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कदम नहीं रख पाए. यह मैच विवादों में घिरा हुआ था, क्योंकि इसी साल अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया था, जिसके कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. मैच से पहले भी टॉस के दौरान सलमान आगा और सूर्यकुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया. मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मौजूद नहीं थे. भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में टीम इंडिया की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Team India

