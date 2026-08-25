क्या भारत का WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल? द्रविड़ के इस बयान से मची हलचल

भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की स्टैंडिंग में 53.33 PCT के साथ पांचवें स्थान पर है. भारत बांग्लादेश से भी पीछे हैं, जिनका PCT 55.56 है. भारत अगर कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका को हरा देता है, तो वह दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेजबान टीम का 2-0 से सूपड़ा साफ कर देगा. भारत इस नतीजे के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) की स्टैंडिंग में चौथे स्थान पर आ जाएगा. भारत फिर टॉप तीन में जगह बनाने की कोशिश कर सकता है, जहां अभी ऑस्ट्रेलिया (80 PCT), दक्षिण अफ्रीका (75 PCT) और न्यूजीलैंड (72.22 PCT) हैं.
पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल के लिए भारत के क्वालिफाई करने की संभावनाओं पर बात की है. बता दें कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया टॉप दो पोजिशन में जगह बनाने की कोशिश कर रही है. भारतीय टीम अगले साल जून में ओवल में होने वाले WTC फाइनल में जगह बनाने के मिशन पर है और पॉइंट्स टेबल के बीच में फंसी हुई है, जहां कई टीमें अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं.
भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारत 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल तक पहुंचा था. राहुल द्रविड़ ने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच सकती है. राहुल द्रविड़ को पॉइंट्स टेबल के बीच में भारत की मुश्किल स्थिति का पता था और उन्होंने हकीकत को समझते हुए कहा कि अगर वे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल मैचों के बावजूद टॉप दो में जगह बना पाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी.
राहुल द्रविड़ ने JioStar से कहा, 'मुझे उम्मीद है कि भारत ऐसा करेगा. अगर भारत यहां से WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाता है, तो यह बहुत बड़ी बात होगी. भारत थोड़ा पीछे रह गया है, लेकिन भारतीय टीम में जिस तरह की काबिलियत है, उसे किसी भी स्तर पर कम नहीं आंका जा सकता.' भारत ने श्रीलंका में अपने मिशन की अच्छी शुरुआत की है. भारत ने गॉल में पहली जीत हासिल कर ली है और कोलंबो में दूसरी जीत की कोशिश कर रही है. हालांकि, दो बार की WTC फाइनलिस्ट भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके घर में जाकर टेस्ट सीरीज जीतना और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज जीतना बहुत मुश्किल होगा.
राहुल द्रविड़ ने आगे कहा, 'भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी शुरुआत की है, इसलिए यह एक अच्छा पहला कदम है. उम्मीद है कि उसके खिलाड़ी खुद को फिट रख पाएंगे और अगले कुछ महीनों में उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आएंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बहुत रोमांचक होगी. उनके कई खिलाड़ी भारत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे. यह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक बेहतरीन पीढ़ी है, एक शानदार ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसने भारत में जीत हासिल नहीं की है. इसलिए वे ऐसा करने के लिए उत्सुक होंगे. न्यूजीलैंड में खेलना हमेशा एक चुनौती होती है. घर से दूर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना एक मुश्किल काम है.'
भारत बिना कई अनुभवी खिलाड़ियों के न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जो पिछली बार 2020 की शुरुआत में वहां गए थे. मौजूदा टीम के बहुत कम खिलाड़ियों ने ही वहां रेड-बॉल फॉर्मेट में खेला है. राहुल द्रविड़ ने कहा, 'भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने उन हालात में नहीं खेला है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती होगी. हमें विराट, रोहित, अजिंक्य रहाणे और पुजारा जैसे खिलाड़ियों के अनुभव की कमी खलेगी, जो शायद पिछली बार भारत के दौरे पर वहां गए थे. इसलिए यह सीरीज भी दिलचस्प होगी.'