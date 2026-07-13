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टेस्ट और टी20 से छिना ताज... क्या ODI में भी नंबर-1 की कुर्सी पर गिरेगी गाज? समझें पूरा गणित

नई कोचिंग और कप्तानी के बाद टीम इंडिया का ग्राफ टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में गिरता नजर आ रहा है. भले ही भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की, लेकिन यूके टूर पर टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन गया है. वहीं, टेस्ट में भी भारतीय टीम चौथे स्थान पर है, अब फैंस को वनडे का ताज छिनने का डर है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 13, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:38 PM IST
टेस्ट और टी20 से छिना ताज... क्या ODI में भी नंबर-1 की कुर्सी पर गिरेगी गाज? समझें पूरा गणित
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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