टेस्ट और टी20 से छिना ताज... क्या ODI में भी नंबर-1 की कुर्सी पर गिरेगी गाज? समझें पूरा गणित

नई कोचिंग और कप्तानी के बाद टीम इंडिया का ग्राफ टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में गिरता नजर आ रहा है. भले ही भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की, लेकिन यूके टूर पर टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन गया है. वहीं, टेस्ट में भी भारतीय टीम चौथे स्थान पर है, अब फैंस को वनडे का ताज छिनने का डर है. कुछ समय पहले तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर-1 पर थी, लेकिन पहले टेस्ट और फिर अब टी20 में टीम इंडिया की बादशाहत खत्म हो चुकी है.
थोक के भाव बदलाव के बाद टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से हार मिली. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टी20 सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इन दो हार के साथ ही टी20 में नंबर-1 का ताज टीम इंडिया से इंग्लैंड ने छीन लिया. अब 14 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली है. वनडे के ताज पर भारतीय टीम पर कितना खतरा है, आईए हम आपको समझाते हैं.
भारतीय टीम टेस्ट में नंबर-4 पोजीशन पर है. भारत से ऊपर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें काबिज हैं. टेस्ट में गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को घरेलू सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने मात दी थी. इसके बाद विदेशी दौरों पर भी टीम इंडिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. यही वजह है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी टीम इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है.
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अब बात करें वनडे की, सभी के जेहन में सवाल होगा कि अगर टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार जाती है तो क्या पहला स्थान चला जाएगा. जवाब होगा नहीं, भारतीय टीम के बाद दूसरे नंबर पर 110 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड की टीम बनी हुई है. दोनों टीमों के बीच 11 रेटिंग अंकों का अंतर है, ऐसे में फिलहाल भारतीय टीम के लिए वनडे में नीचे खिसकने का खतरा कम है.