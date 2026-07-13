टेस्ट और टी20 से छिना ताज... क्या ODI में भी नंबर-1 की कुर्सी पर गिरेगी गाज? समझें पूरा गणित

नई कोचिंग और कप्तानी के बाद टीम इंडिया का ग्राफ टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में गिरता नजर आ रहा है. भले ही भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताबी जीत दर्ज की, लेकिन यूके टूर पर टीम इंडिया से नंबर-1 का ताज छिन गया है. वहीं, टेस्ट में भी भारतीय टीम चौथे स्थान पर है, अब फैंस को वनडे का ताज छिनने का डर है. कुछ समय पहले तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर-1 पर थी, लेकिन पहले टेस्ट और फिर अब टी20 में टीम इंडिया की बादशाहत खत्म हो चुकी है.