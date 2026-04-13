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Hindi Newsक्रिकेटविराट कोहली पर लगेगा बैन? मुंबई के खिलाफ मैच में मची खलबली, जान लें BCCI का पूरा नियम

विराट कोहली पर लगेगा बैन? मुंबई के खिलाफ मैच में मची खलबली, जान लें BCCI का पूरा नियम

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हरा दिया. विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL मैच में 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 13, 2026, 08:34 AM IST
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विराट कोहली पर लगेगा बैन? मुंबई के खिलाफ मैच में मची खलबली, जान लें BCCI का पूरा नियम

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को 18 रन से हरा दिया. विराट कोहली ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ IPL मैच में 38 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. विराट कोहली ने 131.58 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 5 चौके और 1 छक्का लगाया. विराट कोहली को मुंबई इंडियंस (MI) के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपना शिकार बनाया और उन्हें सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया.

विराट कोहली पर लगेगा बैन?

मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL मैच में जब विराट कोहली आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने आपा खो दिया और गुस्से में बाउंड्री लाइन पार करते समय बहुत जोर से अपने गलव्स और हेलमेट फेंक दिया. विराट कोहली ने इसी के साथ ही IPL के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) का बहुत बड़ा उल्लंघन किया था. आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार मैच के दौरान क्रिकेट इक्विपमेंट्स/कपड़े, ग्राउंड इक्विपमेंट्स का दुरुपयोग करना लेवल-1 का अपराध है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विराट कोहली पर बैन लगेगा या नहीं.

जान लें पूरा नियम

आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के अनुसार क्रिकेट से जुड़ी किसी भी चीज का अपमान करना लेवल-1 का अपराध है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) विराट कोहली पर बैन तो नहीं लगाएगी, लेकिन उनकी मैच फीस काटते हुए उन पर जुर्माना जरूर ठोक सकती है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) विराट कोहली पर 10-25 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाने के साथ-साथ एक डिमेरिट अंक भी दे सकती है. अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन में मैच पर क्रिकेट के इक्विपमेंट्स फेंकना, विकेटों को लात मारना, बल्ले से बोर्ड तोड़ना या मैदान की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है. आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है.

विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दरअसल, विराट कोहली मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 1000 टी20 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, इसमें IPL और चैंपियंस लीग टी20 के रन भी शामिल हैं. विराट कोहली को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 रनों की जरूरत थी, जो उन्होंने महज 11 गेंदों में बना लिए. विराट कोहली ने केएल राहुल (977) और शिखर धवन (901) को पीछे छोड़ दिया. इस लिस्ट में टॉप-10 खिलाड़ियों में से आठ भारतीय हैं, जबकि बाकी दो एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर हैं. विराट कोहली मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अब तक 37 मैचों में 1030 रन बना चुके हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 7 अर्धशतक लगाए.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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