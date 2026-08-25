बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, ड्रेसिंग रूम में फेंक दिए ग्लव्स, श्रीलंका के इस क्रिकेटर ने मचाया उत्पात, क्या बैन लगाएगा ICC?

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक बवाल देखने को मिला है. श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसके बाद ICC पर उनकी पैनी नजर होगी. दरअसल, प्रभात जयसूर्या ने इस टेस्ट मैच की पहली पारी में 2 रन पर आउट होने के बाद जबरदस्त गुस्सा दिखाया और बाउंड्री कुशन पर अपना बल्ला दे मारा. सिर्फ इतना ही नहीं प्रभात जयसूर्या ने ड्रेसिंग रूम में भी उत्पात मचाया और अपने ग्लव्स फेंक दिए. बता दें कि कोलंबो में जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप्स से ठीक पहले तनाव बढ़ गया.
दरअसल, श्रीलंका की पहली पारी के तीसरे ओवर के दौरान जब मानव सुथार ने प्रभात जयसूर्या को LBW आउट कर दिया, तब प्रभात जयसूर्या बेहद नाराज दिखे. मेजबान श्रीलंकाई टीम इस बात से खुश नहीं थी कि कोलंबो में रोशनी कम होने के बावजूद अंपायरों ने खेल जारी रखने दिया. जब प्रभात जयसूर्या श्रीलंका की पारी के दूसरे ओवर में मानव सुथार का सामना करने के लिए तैयार थे, तब रोशनी कम होने के बावजूद मैदानी अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला सैकत ने फैसला किया कि खेल जारी रह सकता है. बशर्तें भारत स्पिनरों का इस्तेमाल करे और तेज गेंदबाजों को अटैक से हटा लें. इसके बाद शुभमन गिल ने मानव सुथार को गेंदबाजी के लिए बुलाया.
जब मानव सुथार गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे थे, तब श्रीलंकाई बल्लेबाज प्रभात जयसूर्या और कामिल मिशारा ने अंपायरों के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया. आखिरकार मानव सुथार ने श्रीलंकाई नाइटवॉचमैन प्रभात जयसूर्या को विकेट के सामने फंसा लिया, जिससे दिन की आखिरी गेंद पर उनका विकेट गिर गया. पवेलियन लौटते समय प्रभात जयसूर्या बार-बार अंपायरों की ओर देख रहे थे. प्रभात जयसूर्या ने अपना जबरदस्त गुस्सा दिखाया और बाउंड्री कुशन पर अपना बल्ला दे मारा. ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही प्रभात जयसूर्या ने अपने ग्लव्स फेंक दिए.
उस समय लाइव कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर ने कहा कि श्रीलंकाई खेमा साफ तौर पर नाराज था. इसके बाद खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर बुला लिया, इसलिए नाइटवॉचमैन को आउट करने के लिए फेंकी गई गेंद ही दिन की आखिरी गेंद साबित हुई. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर संजय मांजरेकर ने कहा, 'प्रभात जयसूर्या को देखिए, उनके गुस्से से कान से भाप निकल रही है.'
प्रभात जयसूर्या जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने आपा खो दिया और गुस्से में बाउंड्री लाइन पार करते समय बाउंड्री कुशन पर अपना बल्ला दे मारा. प्रभात जयसूर्या जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उन्होंने अपने ग्लव्स भी फेंक दिए. प्रभात जयसूर्या ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) का बहुत बड़ा उल्लंघन किया है. ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) के अनुसार मैच के दौरान क्रिकेट इक्विपमेंट्स/कपड़े, ग्राउंड इक्विपमेंट्स का दुरुपयोग करना अपराध है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रभात जयसूर्या पर बैन लगेगा या नहीं. ICC प्रभात जयसूर्या पर बैन तो नहीं लगाएगी, लेकिन उनकी मैच फीस काटते हुए उन पर जुर्माना जरूर ठोक सकती है. साथ ही ICC प्रभात जयसूर्या को एक डिमेरिट अंक भी दे सकती है. ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में मैच के दौरान क्रिकेट के इक्विपमेंट्स फेंकना, विकेटों को लात मारना, बल्ले से बोर्ड तोड़ना या मैदान की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है. आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम होता है.