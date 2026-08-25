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बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, ड्रेसिंग रूम में फेंक दिए ग्लव्स, श्रीलंका के इस क्रिकेटर ने मचाया उत्पात, क्या बैन लगाएगा ICC?

जब मानव सुथार गेंदबाजी करने की तैयारी कर रहे थे, तब श्रीलंकाई बल्लेबाज प्रभात जयसूर्या और कामिल मिशारा ने अंपायरों के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया. आखिरकार मानव सुथार ने श्रीलंकाई नाइटवॉचमैन प्रभात जयसूर्या को विकेट के सामने फंसा लिया, जिससे दिन की आखिरी गेंद पर उनका विकेट गिर गया.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 25, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:45 PM IST
बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, ड्रेसिंग रूम में फेंक दिए ग्लव्स, श्रीलंका के इस क्रिकेटर ने मचाया उत्पात, क्या बैन लगाएगा ICC?

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Tarun Verma

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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