बाउंड्री कुशन पर मारा बल्ला, ड्रेसिंग रूम में फेंक दिए ग्लव्स, श्रीलंका के इस क्रिकेटर ने मचाया उत्पात, क्या बैन लगाएगा ICC?

प्रभात जयसूर्या जब आउट होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने आपा खो दिया और गुस्से में बाउंड्री लाइन पार करते समय बाउंड्री कुशन पर अपना बल्ला दे मारा. प्रभात जयसूर्या जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उन्होंने अपने ग्लव्स भी फेंक दिए. प्रभात जयसूर्या ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) का बहुत बड़ा उल्लंघन किया है. ICC के कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) के अनुसार मैच के दौरान क्रिकेट इक्विपमेंट्स/कपड़े, ग्राउंड इक्विपमेंट्स का दुरुपयोग करना अपराध है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रभात जयसूर्या पर बैन लगेगा या नहीं. ICC प्रभात जयसूर्या पर बैन तो नहीं लगाएगी, लेकिन उनकी मैच फीस काटते हुए उन पर जुर्माना जरूर ठोक सकती है. साथ ही ICC प्रभात जयसूर्या को एक डिमेरिट अंक भी दे सकती है. ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में मैच के दौरान क्रिकेट के इक्विपमेंट्स फेंकना, विकेटों को लात मारना, बल्ले से बोर्ड तोड़ना या मैदान की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना शामिल है. आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम होता है.