एशेज सीरीज के बाद रिटायर होगा दिग्गज ओपनर? वर्ल्ड कप विजेता कप्तान के खुलासे से मची सनसनी

Ashes Series: ऑस्ट्रेलिया के 2015 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क के एक खुलासे से सनसनी मच गई है. उनका मानना है कि एशेज सीरीज के आखिरी मैच के बाद दिग्गज ओपनर उस्मान ख्वाजा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे. ख्वाजा ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल समय देखा है. उन्होंने 10 टेस्ट में 36.11 की औसत से 614 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उन्होंने जनवरी में श्रीलंका के खिलाफ 232 रन बनाए थे और उन्हें अपना अगला 50-प्लस स्कोर बनाने के लिए इस महीने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट तक इंतजार करना पड़ा.

क्लार्क ने क्या कहा?

कई लोग सोच रहे हैं कि 39 साल के ख्वाजा के लिए आगे क्या होगा? इस पर क्लार्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिडनी टेस्ट ख्वाजा का आखिरी मैच होगा. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को उम्मीद है कि यह अनुभवी खिलाड़ी अपने घरेलू दर्शकों के सामने बड़ा स्कोर बनाकर और अच्छे प्रदर्शन के साथ मैदान से बाहर जाएगा. क्लार्क ने मंगलवार (30 दिसंबर) को कोड स्पोर्ट्स से कहा, ''मुझे लगता है कि यह उस्मान का फेयरवेल टेस्ट मैच होगा.''

ख्वाजा से शतक की उम्मीद

क्लार्क ने आगे कहा, ''मुझे नहीं लगता कि यह कोई टोकन सेलेक्शन है. मैनेजमेंट साफ तौर पर उन्हें मेलबर्न के लिए चुना है, इसलिए अगर वे उनकी तरफ गए हैं, तो आप उन्हें सिडनी के लिए भी चुनें, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस टेस्ट मैच के बाद रिटायर हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगा. उम्मीद है वह बड़ा स्कोर बनाएंगे. मैं चाहूंगा कि उस्मान सिडनी में शतक लगाए और खुशी से जाए क्योंकि बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है.''

कोच ने बताया अफवाह

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने ख्वाजा के रिटायरमेंट की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सारा शोर बाहर से है और उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ख्वाजा अभी खेल छोड़ना चाहते हैं. ऑस्ट्रेलियाई कोच ने कहा, "अंदाजे बाहर से आ रहे हैं. वह अभी अपने परिवार के साथ हैं, कुछ दिनों की छुट्टी पर हैं. हम सिडनी में खेलेंगे और हम हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि खिलाड़ी कहां हैं और खिलाड़ियों से सीधे बात करते हैं. मेरी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह सिडनी में खेल रहे हैं.'' एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट 4 जनवरी को शुरू होगा.