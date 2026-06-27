दूसरे मैच से भी वैभव सूर्यवंशी होंगे ड्रॉप, कोच और कप्तान कैसे सुलझाएंगे ओपनिंग की गुत्थी?

उन्होंने आगे कहा, "यह भी सही नहीं होगा. मुझे लगता है कि किसी को मौका देने की कोशिश करने और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी करने के बीच बहुत बारीक फर्क होता है. आज शाम, कप्तान और हेड कोच टीम के बारे में फैसला करेंगे. यह बहुत अच्छी बात है कि वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं. और मुझे यकीन है कि उन्हें उनका हक और मौके जरूर मिलेंगे. इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा है."