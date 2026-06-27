दूसरे मैच से भी वैभव सूर्यवंशी होंगे ड्रॉप, कोच और कप्तान कैसे सुलझाएंगे ओपनिंग की गुत्थी?

आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I में भारत की शर्मनाक हार हुई. इस मुकाबले में सभी फैंस वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन वैभव को प्लेइंग-XI से ड्रॉप किया गया. ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन दिखे. अब सभी के जेहन में सवाल है कि क्या मैनेजमेंट उन्हें दूसरे मुकाबले में मौका देगा. इसका अंदाजा श्रेयस अय्यर के बयान से लगाया जा सकता है. भारत और आयरलैंड की टीमें दूसरे टी20 मैच में 28 जून को आमने-सामने आएंगी.
आयरलैंड के खिलाफ अगर दूसरे मैच में भी वैभव ड्रॉप हो जाते हैं तो 1 जुलाई से इंग्लैंड टूर पर सभी का फोकस हो जाएगा. 1 जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खेलने उतरेगी. इससे पहले भारत को आयरलैंड सीरीज को बराबरी पर रोकना होगा. पहले मैच में 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम बोर्ड पर 150 रन बनाने में भी कामयाब नहीं हुई. आयरिश टीम ने पहली बार भारतीय टीम को टी20 में शिकस्त देकर इतिहास रचा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत एक दाग से हुई.
अब सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी दूसरे मैच में डेब्यू करेंगे. मैनेजमेंट को सूर्यवंशी को खिलाने के लिए किसी एक बड़े नाम को ड्रॉप करना होगा. पहले मैच में अय्यर ने वैभव को लेकर कहा, "वह एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो जबरदस्त फॉर्म में हैं और जिन्होंने हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं. सही समय आने पर उन्हें मौका मिलेगा."
इससे पहले बैटिंग कोच ने भी वैभव के डेब्यू पर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा, "वैभव बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसमें कोई शक नहीं है और जिस तरह से उन्होंने IPL और अन्य सभी मैचों में बैटिंग की है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनमें बहुत सारी स्वाभाविक क्षमताएं हैं. क्योंकि IPL में उन्होंने जोफ्रा और कई तेज व अनुभवी गेंदबाज़ों का सामना किया है और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं होती. इसलिए वह निश्चित रूप से एक असाधारण प्रतिभा हैं."
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उन्होंने आगे कहा, "यह भी सही नहीं होगा. मुझे लगता है कि किसी को मौका देने की कोशिश करने और किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी करने के बीच बहुत बारीक फर्क होता है. आज शाम, कप्तान और हेड कोच टीम के बारे में फैसला करेंगे. यह बहुत अच्छी बात है कि वह भारतीय टीम का हिस्सा हैं. और मुझे यकीन है कि उन्हें उनका हक और मौके जरूर मिलेंगे. इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उन्हें मौका देने के लिए हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए जो पहले से ही रन बना रहा है."