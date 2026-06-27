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दूसरे मैच से भी वैभव सूर्यवंशी होंगे ड्रॉप, कोच और कप्तान कैसे सुलझाएंगे ओपनिंग की गुत्थी?

आयरलैंड के खिलाफ पहले T20I में भारत की शर्मनाक हार हुई. इस मुकाबले में सभी फैंस वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन वैभव को प्लेइंग-XI से ड्रॉप किया गया. अब सवाल है कि क्या मैनेजमेंट उन्हें दूसरे मुकाबले में मौका देगा. इसका अंदाजा श्रेयस अय्यर के बयान से लगाया जा सकता है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 27, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:08 PM IST
दूसरे मैच से भी वैभव सूर्यवंशी होंगे ड्रॉप, कोच और कप्तान कैसे सुलझाएंगे ओपनिंग की गुत्थी?
Image Credit: vaibhav sooryavanshi Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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