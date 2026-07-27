क्या अनफिट हैं वैभव सूर्यवंशी? फिटनेस पर कोच का बड़ा इशारा, कैच लेते समय लगी थी चोट

कोच ने वैभव को लेकर कहा, "वैभव की जो बात सच में प्रभावित करने वाली है, वह है एक इंसान के तौर पर उनका विकास. पिछले छह महीनों में उनकी समझदारी, सूझ-बूझ और जागरूकता का स्तर तेजी से बढ़ा है. इसीलिए वह मुश्किल हालात का सामना कर पाए हैं. वह दबाव में भी बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं. एक चीज जिसमें हम चाहते हैं कि वह और बेहतर हों, वह है उनकी ओवरऑल फिटनेस. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह अभी सिर्फ 15 साल के हैं. वह बहुत कम उम्र के लड़के हैं."