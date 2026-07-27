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क्या अनफिट हैं वैभव सूर्यवंशी? फिटनेस पर कोच का बड़ा इशारा, कैच लेते समय लगी थी चोट

टीम इंडिया के 15 साल से युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने करियर का पहला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड डेब्यू के 26 दिन बाद ही जीत लिया. मैच के बीच एक बार सभी फैंस की सांसें अटकी, जब वैभव चोटिल हुए. मैच के बाद वैभव की फिटनेस पर कोच ने सलाह दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:33 AM IST
क्या अनफिट हैं वैभव सूर्यवंशी? फिटनेस पर कोच का बड़ा इशारा, कैच लेते समय लगी थी चोट
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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