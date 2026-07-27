क्या अनफिट हैं वैभव सूर्यवंशी? फिटनेस पर कोच का बड़ा इशारा, कैच लेते समय लगी थी चोट

टीम इंडिया के 15 साल से युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने करियर का पहला 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड डेब्यू के 26 दिन बाद ही जीत लिया. मैच के बीच एक बार सभी फैंस की सांसें अटकी, जब वैभव कैच लेते समय चोटिल हुए. सभी को लगा कि ये एक बड़ी चोट साबित हो सकती है, लेकिन कुछ देर बाद मैदान में नजर आए. मैच के बाद वैभव की फिटनेस पर कोच ने सलाह दी है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव को शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 49 गेंद में 80 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके देखने को मिले. इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने बोर्ड पर 192 रन टांग दिए. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम महज 157 के स्कोर पर थम गई. भारत ने इस मुकाबले को 35 रन से अपने नाम किया और सीरीज में 3-0 की जीत दर्ज की. वैभव की फिटनेस को लेकर मैच के बाद कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सलाह दी.
कोच ने वैभव को लेकर कहा, "वैभव की जो बात सच में प्रभावित करने वाली है, वह है एक इंसान के तौर पर उनका विकास. पिछले छह महीनों में उनकी समझदारी, सूझ-बूझ और जागरूकता का स्तर तेजी से बढ़ा है. इसीलिए वह मुश्किल हालात का सामना कर पाए हैं. वह दबाव में भी बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं. एक चीज जिसमें हम चाहते हैं कि वह और बेहतर हों, वह है उनकी ओवरऑल फिटनेस. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह अभी सिर्फ 15 साल के हैं. वह बहुत कम उम्र के लड़के हैं."
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लक्ष्मण ने आगे कहा, "वह खुद खेल के हर पहलू में बेहतर होना चाहते हैं। अगर आप आज का ही मैच देखें, तो वह हॉट स्पॉट पर खेल रहे थे. चोट लगने के बावजूद, वह मैदान पर बने रहना चाहते थे. लेकिन हमारे फिजियो ने ही उनसे बाहर आने को कहा. तो टीम के लिए हर तरह से योगदान देने की उनमें यही उत्सुकता और लगन है."