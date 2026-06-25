भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 26 जून को शाम 6 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले से ज्यादा चर्चे 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के हैं. फैंस कनफ्यूज हैं कि वैभव का डेब्यू कौन से मैच में होगा, इस बीच एक बड़ा उनके डेब्यू को लेकर बड़ा इशारा देखने को मिला है. 26 जून को ही वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में आयरलैंड के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं. उनकी फैमिली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.