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VIDEO: कुछ ही घंटों में होगा वैभव का डेब्यू? बेलफास्ट में पहुंची फैमिली, वीडियो वायरल

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 26 जून को शाम 6 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले से ज्यादा चर्चे 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के हैं. फैंस कनफ्यूज हैं कि वैभव का डेब्यू कौन से मैच में होगा, इस बीच एक बड़ा उनके डेब्यू को लेकर बड़ा इशारा देखने को मिला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 25, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:15 PM IST
VIDEO: कुछ ही घंटों में होगा वैभव का डेब्यू? बेलफास्ट में पहुंची फैमिली, वीडियो वायरल
Image Credit: Vaibhav SooryavanshiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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