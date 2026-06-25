भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 26 जून को शाम 6 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले से ज्यादा चर्चे 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के हैं. फैंस कनफ्यूज हैं कि वैभव का डेब्यू कौन से मैच में होगा, इस बीच एक बड़ा उनके डेब्यू को लेकर बड़ा इशारा देखने को मिला है. 26 जून को ही वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में आयरलैंड के खिलाफ खेलते नजर आ सकते हैं. उनकी फैमिली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो भी बीसीसीआई ने शेयर किया था, जिसमें होटल रूम में उन्हें एक किट मिली. किट में 3 नंबर की टीम इंडिया की जर्सी मिलने के बाद वैभव खुशी से गदगद दिखे. अब फैंस को उनके डेब्यू का इंतजार है. वैभव शानदार फॉर्म में हैं, आईपीएल 2026 में टॉप स्कोरर रहने के बाद उन्होंने ट्राई सीरीज में भी दमदार बल्लेबाजी की. अब सवाल डेब्यू का है तो 26 जून को ही उनके डेब्यू के कयास लगाए जा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी के पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह होटल रूम के बाहर नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फैमिली बेलफास्ट में इंडिया के होटल में पहुंची है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयरलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में उनकी डेब्यू की संभावना है जहां फैमिली भी उनके इस सपने को पूरा होते दिखेगी.
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जर्सी मिलने के बाद वैभव ने BCCI के एक वीडियो में कहा, "मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाउंगा. जिस वजह से मैंने पहले दिन बल्ला उठाया और प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट ग्राउंड गया, आज वह सपना सच हो गया और उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज पूरा हुआ. मैं सच में इस एहसास को शब्दों में नहीं बता सकता. यह बिल्कुल सपने जैसा लगा. जिस पल मैंने वह टी-शर्ट देखी, मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका."