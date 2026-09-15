एशियन गेम्स 2026 तक फिट हो पाएंगे वरुण चक्रवर्ती? फिर CoE लौटने की तैयारी, आया बड़ा अपडेट

भारतीय टीम में इंजरी एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) भी सवालों के घेरे में आ चुका है. लगभग हर सीरीज में भारत को चोट के चलते एक झटका लगता है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही टी20 के बाद हाल ही में फिट हुए वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल हो गए हैं. 2 महीने बाद रिकवरी और रिहैब के बाद उनका कमबैक हुआ था. अब रविवार को साइड स्ट्रेन की शिकायत के बाद मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने में देरी नहीं की. अब सवाल है कि क्या वह एशियन गेम्स 2026 में वापसी कर पाएंगे या नहीं.