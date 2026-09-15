एशियन गेम्स 2026 तक फिट हो पाएंगे वरुण चक्रवर्ती? फिर CoE लौटने की तैयारी, आया बड़ा अपडेट

भारतीय टीम में इंजरी एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) भी सवालों के घेरे में आ चुका है. लगभग हर सीरीज में भारत को चोट के चलते एक झटका लगता है. अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही टी20 के बाद हाल ही में फिट हुए वरुण चक्रवर्ती फिर चोटिल हो गए हैं. 2 महीने बाद रिकवरी और रिहैब के बाद उनका कमबैक हुआ था. अब रविवार को साइड स्ट्रेन की शिकायत के बाद मैनेजमेंट ने उन्हें रिलीज करने में देरी नहीं की. अब सवाल है कि क्या वह एशियन गेम्स 2026 में वापसी कर पाएंगे या नहीं.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही T20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं और जापान में होने वाले एशियाई खेलों में उनके खेलने पर भी सस्पेंस बन गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चक्रवर्ती अगले 24-48 घंटों में CoE की मेडिकल टीम से मिलने के लिए बेंगलुरु जाएंगे, जिसके बाद एशियाई खेलों में उनकी भागीदारी पर फैसला लिया जाएगा.
किसी भी फैसले से पहले वरुण चक्रवर्ती के स्कैन किए जाएंगे, जिसके बाद ही पुष्टि होगी कि उन्हें मैदान में उतरने के लिए कितना समय लगेगा. लेकिन जापान के लिए टीम के रवाना होने में हफ्तेभर से भी कम समय बचा है, जहां भारत मेजबान टीम के खिलाफ 22 सितंबर को एक बाइलेटरल मैच खेलेगी. ऐसे में जल्दी वापसी करना चक्रवर्ती के लिए मुश्किल लग रहा है.
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भारतीय टीम 18 सितंबर को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना होगी. एशियाई खेलों में भारत का पहला मैच 28 सितंबर को है. अफगानिस्तान के पहले टी20 मैच में चक्रवर्ती फिट दिख रहे थे. उन्होंने 4 ओवर का कोटा भी पूरा किया और एक विकेट भी हासिल हुआ. जुलाई में इंग्लैंड में T20I सीरीज के बीच में चक्रवर्ती हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते 2 महीने CoE में थे. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज भी उन्होंने मिस कर दी थी. अब देखना होगा कि उनकी वापसी कब तक होती है.