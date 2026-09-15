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एशियन गेम्स 2026 तक फिट हो पाएंगे वरुण चक्रवर्ती? फिर CoE लौटने की तैयारी, आया बड़ा अपडेट

इंजरी कंसर्न टीम इंडिया का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती, नितीश रेड्डी और जसप्रीत बुमराह के फिट होने पर मैनेजमेंट ने चैन की सांस ली ही थी, कि एक और झटका लग गया. पहले मैच में 4 ओवर फेंकने के बाद चक्रवर्ती चोटिल हो गए, अब उनकी इंजरी पर नया अपडेट आ गया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 15, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:56 PM IST
एशियन गेम्स 2026 तक फिट हो पाएंगे वरुण चक्रवर्ती? फिर CoE लौटने की तैयारी, आया बड़ा अपडेट
Image Credit: PIC - IANS

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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