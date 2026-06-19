भारत के दो महान वनडे बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है. अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि शायद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली एक-साथ वर्ल्ड कप 2027 में खेलते दिखेंगे. इसी बीच BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बड़ा बयान दिया है. BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया के मुताबिक अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के रोडमैप पर बोर्ड, सेलेक्टर, कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों समेत कई स्टेकहोल्डर्स के बीच बातचीत चल रही है.
हालांकि, BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर बातचीत बोर्डरूम तक ही सीमित रहनी चाहिए. वर्ल्ड कप में अब बस एक साल से कुछ ज्यादा समय बचा है, ऐसे में उम्रदराज सुपरस्टार्स की फॉर्म और फिटनेस पर नजर रखी जा रही है. नई पीढ़ी के आने से सीनियर खिलाड़ियों पर अपनी जगह बनाए रखने का दबाव भी बढ़ गया है, जबकि पहले उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता था.
BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा, 'बोर्ड के तौर पर, हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम और कई एक्सपर्ट्स हैं. सभी स्टेकहोल्डर्स को इसमें शामिल किया जाता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनमें क्रिकेट कमेटी, सेलेक्टर और सपोर्ट स्टाफ, हेड कोच और संबंधित खिलाड़ियों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स शामिल होते हैं. नियमित रूप से बातचीत होती रहती है.' देवजीत सैकिया ने कहा कि ऐसी बातचीत के लिए किसी 'खास सेशन' की जरूरत नहीं है, और उन्होंने कहा कि उन्हें उन बातचीत की जानकारी जनता के साथ शेयर करने की इजाजत नहीं है.
देवजीत सैकिया ने कहा, 'हमें बातचीत के लिए किसी खास सेशन की जरूरत नहीं है. यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. साथ ही, मुझे नहीं लगता कि मुझे मीडिया या जनता के सामने कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि ये रणनीतिक बातचीत हैं. मुझे मीडिया के सामने इनके बारे में बात करने की इजाजत नहीं है. दूसरी बात, ये ऐसे मामले हैं, जो बोर्डरूम के अंदर ही रहने चाहिए.' अगला ODI वर्ल्ड कप शुरू होने तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे, जबकि कोहली 39 साल के होने वाले होंगे. हालांकि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी अब तक के महान बल्लेबाजों में शामिल हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ लगातार रन बनाना होगी, बल्कि चोट से भी बचे रहना होगा.