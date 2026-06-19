Add Zee Business As A Preferred Source
App

वर्ल्ड कप 2027 में विराट और रोहित खेलेंगे या नहीं? सामने आया BCCI का रिएक्शन, सबकुछ कर दिया शीशे की तरह साफ

अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि शायद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली एक-साथ वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलते दिखेंगे. इसी बीच BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने बड़ा बयान दिया है.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 19, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:13 PM IST
वर्ल्ड कप 2027 में विराट और रोहित खेलेंगे या नहीं? सामने आया BCCI का रिएक्शन, सबकुछ कर दिया शीशे की तरह साफ

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 द‍िन की तेजी के बाद फ‍िर क्‍यों गि‍रा शेयर बाजार, इन 5 कारण से खाक हुए 5 लाख करोड़
share market12 min ago
2
us14 min ago
3
Kedarnath Dham Yatra25 min ago
4
Names Astrology26 min ago
5
FIFA30 min ago