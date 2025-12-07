Advertisement
क्या 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? गौतम गंभीर ने अपना जवाब सुनाकर किया हैरान

India vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की है. टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से बुरी तरह हारने के बाद टीम इंडिया की हालत खराब थी. हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के आते ही भारतीय टीम फिर से मजबूत हो गई और उसने वनडे सीरीज जीतकर साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज की हार का बदला भी ले लिया. इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 07, 2025, 09:19 AM IST
क्या 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा?

वनडे सीरीज में भारत की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए. गौतम गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं. इसके बाद जो गौतम गंभीर ने जवाब दिया है, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया. गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है. अभी जो हो रहा है हमें उस पर ध्यान देना जरूरी है. जो युवा लड़के टीम में आ रहे हैं, उन्हें अपने मौकों का फायदा उठाना चाहिए.'

गौतम गंभीर ने अपना जवाब सुनाकर किया हैरान

गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'वे (विराट कोहली और रोहित शर्मा) वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम में बहुत जरूरी है. वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं. उम्मीद है कि वे ऐसा ही करते रहेंगे, जो 50 ओवर के फॉर्मेट में बहुत जरूरी होगा.' टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली अब केवल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ही खेलते हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

बेहतरीन फॉर्म में विराट और रोहित

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 38 साल के रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 340 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 121 रन रहा है. वहीं, विराट कोहली का प्रदर्शन तो और भी शानदार रहा है. विराट कोहली ने अपनी आखिरी पांच वनडे इंटरनेशनल पारियों में 376 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 135 रन रहा है.

