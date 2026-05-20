संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली! कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

विराट कोहली भारत के लिए अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. विराट कोहली 37 साल के हैं और उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है. विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. विराट कोहली ने साल 2011 से 2025 तक भारत के लिए 123 टेस्ट खेले और 9230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. पिछले साल विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला फैंस के लिए एक झटके जैसा था.

संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली!

टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, फैंस चाहते हैं कि वह अपने संन्यास का फैसला वापस ले लें और एक बार फिर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलें. इसी बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने एक बड़ी जानकारी दी है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राजकुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में संभावित वापसी के बारे में बात की है.

कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने Express Cafe के यू-ट्यूब शो पर कहा, 'कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में लौटने के लिए कहूं, क्योंकि वह मेरी बात मानते हैं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए कहा है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'हम इस बारे में बात कर रहे हैं; देखते हैं क्या होता है.'

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10,000 टेस्ट रन के बहुत करीब थे

विराट कोहली 10,000 टेस्ट रन के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था. विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए. टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का उच्चतम स्कोर नाबाद 254 रन रहा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने वाला महान कप्तान

विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 7 दोहरे शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 68 टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए हैं. भारतीय टेस्ट इतिहास में विराट कोहली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत के सबसे सफल और दुनिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए.