Advertisement
trendingNow13224091
Hindi Newsक्रिकेटसंन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली! कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली! कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, फैंस चाहते हैं कि वह अपने संन्यास का फैसला वापस ले लें और एक बार फिर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलें. इसी बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने एक बड़ी जानकारी दी है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राजकुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में संभावित वापसी के बारे में बात की है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 10:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली! कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

विराट कोहली भारत के लिए अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं. विराट कोहली 37 साल के हैं और उनमें अभी काफी क्रिकेट बाकी है. विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. विराट कोहली ने साल 2011 से 2025 तक भारत के लिए 123 टेस्ट खेले और 9230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं. पिछले साल विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला फैंस के लिए एक झटके जैसा था.

संन्यास तोड़कर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में खेलेंगे विराट कोहली!

टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को एक साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, फैंस चाहते हैं कि वह अपने संन्यास का फैसला वापस ले लें और एक बार फिर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलें. इसी बीच विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने एक बड़ी जानकारी दी है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राजकुमार शर्मा ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में संभावित वापसी के बारे में बात की है.

कोच ने अचानक दे दिया बड़ा अपडेट

विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने Express Cafe के यू-ट्यूब शो पर कहा, 'कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में लौटने के लिए कहूं, क्योंकि वह मेरी बात मानते हैं.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने विराट कोहली से टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए कहा है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'हम इस बारे में बात कर रहे हैं; देखते हैं क्या होता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

10,000 टेस्ट रन के बहुत करीब थे

विराट कोहली 10,000 टेस्ट रन के बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया था. विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए. टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का उच्चतम स्कोर नाबाद 254 रन रहा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने वाला महान कप्तान

विराट कोहली बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 7 दोहरे शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 68 टेस्ट मैच खेले हैं. विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर भारत के लिए 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5864 रन बनाए हैं. भारतीय टेस्ट इतिहास में विराट कोहली कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत के सबसे सफल और दुनिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. विराट कोहली का टेस्ट कप्तान के तौर पर बहुत शानदार रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारत को 68 टेस्ट मैचों में से 40 मुकाबलों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक ठोके हैं. विराट कोहली ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 20 शतक और 18 अर्धशतक ठोके हैं. टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 254 रन है. विराट कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट मैच खेले. उन्होंने इन मैचों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक और 31 अर्धशतक लगाए.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
 Supreme Court
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
PM Modi
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
cockroach Janata party
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
weather news
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
international art of giving day
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
Gold
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
Maharashtra news
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
Mumbai News
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?
neet paper leak
NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?