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विंबलडन के कोर्ट पर गूंजा भारत का नाम, Arnav Paparkar ने खत्म किया 36 साल का सूखा, कर दिया लिएंडर पेस जैसा कमाल

Wimbledon 2026 Arnav Paparkar: भारतीय टेनिस के फ्यूचर कहे जाने वाले अर्नव पापरकर ने आज लंदन के विंबलडन कोर्ट पर कमाल कर दिया है. उन्होंने अपनी रफ्तार और शानदार खेल से वो कारनामा कर दिखाया है, जिसका भारतीय फैंस पिछले 36 सालों से इंतजार कर रहे थे.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 08, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:30 PM IST
विंबलडन के कोर्ट पर गूंजा भारत का नाम, Arnav Paparkar ने खत्म किया 36 साल का सूखा, कर दिया लिएंडर पेस जैसा कमाल
Image Credit: Wimbledon 2026 Arnav PaparkarSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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