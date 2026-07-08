विंबलडन के कोर्ट पर गूंजा भारत का नाम, Arnav Paparkar ने खत्म किया 36 साल का सूखा, कर दिया लिएंडर पेस जैसा कमाल

Wimbledon 2026 Arnav Paparkar: भारतीय टेनिस के उभरते सितारे अर्नव पापरकर इस वक्त चर्चा में हैं. 18 साल के अर्नव ने लंदन के विंबलडन कोर्ट पर इतिहास रच दिया है. वो विंबलडन 2026 के बॉयज सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में एंट्री मार चुके हैं. अर्नव ने महज 52 मिनट चले एकतरफा मुकाबले में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से धूल चटाकर भारत का 36 साल का सूखा खत्म किया. साल 1990 के बाद अर्नव जूनियर विंबलडन के अंतिम-8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं.
अर्नव पिछले 36 सालों में जूनियर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा महान लिएंडर पेस ने साल 1990 में किया था, जब वे चैंपियन बने थे.
टूर्नामेंट के तीसरे दौर यानी राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें नंबर के अर्नव पापरकर का सामना जापान के रियो तबाता (Ryo Tabata) से था. अर्नव ने कोर्ट-8 पर शुरू से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और महज 52 मिनट के भीतर तबाता को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से मात देकर अंतिम-8 का टिकट पक्का कर लिया.
6 फीट 1 इंच लंबे पुणे के इस खिलाड़ी ने मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 एस (Aces) लगाए और एक भी डबल फॉल्ट नहीं किया. उन्होंने अपनी पहली सर्विस पर 92% पॉइंट्स जीते. खास बात यह रही कि अर्नव ने मैच के दौरान 208 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से इस टूर्नामेंट की अपनी सबसे तेज सर्विस भी मारी, जबकि उनकी पहली सर्विस की औसत गति 196 किमी. प्रति घंटा रही.
जापान के रियो तबाता इतिहास में दो बार अर्नव को हरा चुके थे, जिसमें एक मैच ऐसा भी था, जहां अर्नव निर्णायक सेट में 5-2 से आगे होने और 5 मैच पॉइंट मिलने के बावजूद हार गए थे. अब उन्होंने रियो को मात देकर पिछली हार का हिसाब भी चुकता कर दिया है. अर्नव पुणे में हेमंत बेंद्रे और स्पेन की सोटो एकेडमी में निगेल बीवर्स की देखरेख में अपनी ट्रेनिंग करते हैं.
जीत के बाद अर्नव ने रियो के खिलाफ मिली पिछली हार को लेकर कहा, 'वह मैच मेरे दिमाग में था. मैं खुद से कह रहा था कि मैं दोबारा उस तरह नहीं हार सकता. मानसिक रूप से मैं अब काफी बेहतर और शांत हो चुका हूं. मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक टेनिस मैच है.'
साल 1990 में लिएंडर पेस के जूनियर विंबलडन खिताब जीतने के बाद से कोई भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सका था. इसके अलावा ओवरऑल जूनियर ग्रैंड स्लैम की बात करें तो साल 2009 में यूकी भांबरी (यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल) के बाद अर्नव किसी भी जूनियर ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं.
अब तक टूर्नामेंट में एक भी सेट न गंवाने वाले अर्नव पापरकर का सामना अब क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के क्वालीफायर जॉर्डन ली से होगा. पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि अर्नव अपनी इस फॉर्म को जारी रखते हुए रामनाथन कृष्णन (1954), रमेश कृष्णन (1979) और लिएंडर पेस (1990) की तरह विंबलडन ट्रॉफी भारत लेकर आएं.