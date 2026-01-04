मुस्तफिजुर हुए IPL से बाहर तो पाकिस्तान के रास्ते चला बांग्लादेश, भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार? ये है प्लान

Mustafizur Rahman Controversy: आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी हो जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तिलमिला गया है. ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते चलने की प्रयास में है. 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है. सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसी टीम है जो इस मेगा इवेंट में अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी, लेकिन अब बांग्लादेश भी भारत में खेलने से इनकार कर सकता है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आईसीसी को पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपने खिलाड़ियों, प्रशंसकों, मीडिया और प्रायोजकों की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण मांगेगा। बोर्ड आगामी आईपीएल सत्र से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से भी औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग करेगा.

T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा बांग्लादेश?

बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद सिलहट में बीसीबी निदेशकों की एक आपातकालीन बैठक में ये निर्णय लिए गए. बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को रिलीज करने का निर्देश दिया था और फ्रेंचाइजी ने बिना कोई विस्तृत स्पष्टीकरण दिए इसका पालन किया.

इस घटनाक्रम ने देश भर में व्यापक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिसमें क्रिकेट जगत के सदस्यों और अन्य वर्गों ने बीसीबी से भारत में विश्व कप के ग्रुप मैच खेलने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। बीसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह भावना इस चिंता से उपजी है कि यदि एक खिलाड़ी को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो स्वाभाविक रूप से पूरे दल की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं.

श्रीलंका में मैच खेलने की मांग करेगा बांग्लादेश

बता दें कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के 3 मुकाबले कोलकाता में होने हैं. बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बीसीसीआई द्वारा मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के स्पष्टीकरण में "हाल के घटनाक्रमों" का हवाला देने के बाद उन्हें भारत में टीम की सुरक्षा को लेकर संदेह है, और उन्होंने कहा कि वह बीसीबी को आईसीसी को पत्र लिखकर मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए कहेंगे.

बांग्लादेश के टी20 विश्व कप मैच कोलकाता और मुंबई में होने हैं, जिनमें से पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा.

