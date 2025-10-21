Advertisement
शतक नहीं, फिर भी रिकॉर्ड पर कब्जा, वनडे में सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले टॉप 5 खिलाड़ी, लिस्ट में भारतीय दिग्गज भी शामिल

वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से एक बड़े सूरमा हुए हैं. कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने जमकर रन बनाए हैं. उन्होंने अपनी टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है.ऐसे में आज हम जानेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने केवल अर्धशतक की मदद से जमकर रनों की बारिश की है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:37 PM IST
वनडे क्रिकेट इतिहास में एक से एक बड़े सूरमा हुए हैं. कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने जमकर रन बनाए हैं.  उन्होंने अपनी टीम के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली है. हम बात कर रहे हैं ऐसे बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने रन तो खूब बनाए हैं, लेकिन एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं. बिना शतक के ही 5000 से ज्यादा रन वनडे में बना दिया है. अपनी टीम को बुरी स्थिति में मैच जीताने के साथ खूब रन बनाए हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने केवल अर्धशतक की मदद से जमकर रनों की बारिश की है और इस अनोखे रिकॉर्ड में अपना नाम कायम किया है.

मिस्बाह उल हक

लिस्ट में नंबर 1 पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक का नाम है. उन्होने अपने वनडे क्रिकेट में बिना एक भी शतक ठोके सबसे ज्यादा रन बनाने का इतिहास कायम किया है. उन्होंने अपने करियर के दौरान 162 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान उनका औसत 43.78 का रहा है. अपने करियर में ओवरऑल 5122 रन बनाए हैं.  बता दें कि मिस्बाह ने इस दौरान 42 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है.

वसीम अकरम

वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक खेले हैं. वह पाक क्रिकेट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं.  अकरम ने अपने करियर में खेले 356 मैचों में 83.69 की औसत से 3717 रन बनाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन वह एक भी शतक नहीं लगा सके.

मोईन खान

लिस्ट में तीसरा नाम भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का है. पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोईन खान ने बिना किसी शतक के भी जमकर बना डाले थे. मोईन ने अपने करियर के दौरान खेले 219 वनडे मैचों में 3266 रन बनाए हैं.  मोईन ने अपने वनडे करियर में 12 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन वह एक भी शतक नहीं लगा पाए.

हीथ स्ट्रीक

लिस्ट में चौथा नाम जिम्बाब्वे के हीथ स्ट्रीक का है. उन्होंने अपने करियर में खेले 189 मैचों में 2943रन बनाए हैं. बिना शतक के ही उन्होंने 3000 रन के आसपास बना दिए. अपने करियर के दौरान स्ट्रीक ने 13 शतक तो लगाए, लेकिन वह एक भी शतक नहीं लगा सके.

रवींद्र जडेजा

लिस्ट में पांचवां और आखिरी नाम भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का है. जडेजा ने अपने करियर के दौरान 204 वनडे मैचों में 32.67 की धमाकेदार औसत से 2806 रन बनाए हैं. इस दौरान जडेजा ने 13 अर्धशतक लगाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 87 रनों का रहा है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

