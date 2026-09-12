Women's Asia Cup 2026 final: श्रीलंका को हल्के में लेना पड़ेगा भारी, 2 साल पहले कप्तान कौर को दिया था जख्म, अब होगा हिसाब?

Women's Asia Cup 2026: भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ने इस टूर्नामेंट में खेले गए अभी तक चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. लीग स्टेज में 3-3 मैच जीतकर दोनों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. भारत ने बांग्लादेश को मात दी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को रौंद दिया. श्रीलंका के खिलाफ टी20 आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन इस टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.
एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने एक ही बार जीता है, जबकि भारतीय टीम 3 बार इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत दर्ज कर चुकी है. 2024 में भी भारत और श्रीलंका की टीमें एशिया कप फाइनल में भिड़ चुकी हैं, लेकिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका की महिला टीम ने एकतरफा अंदाज में 166 रन के टारगेट को 8 विकेट रहते चेज कर लिया था. इस बार टीम इंडिया उस हार का हिाब करने की तैयारी में होगी.
भारत और श्रीलंका के टी20 रिकॉर्ड की बात करें, तो दोनों टीमों के बीच अभी तक 31 मुकाबले खेले जा चुके हैं. जिसमें से 25 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं जबकि 5 मुकाबले श्रीलंका की टीम ने अपने नाम किए हैं. एक मुकाबला बेनतीजा रहा. दुबई में दोनों टीमों के बीच एक ही मुकाबला खेला गया है. 2024 में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें भिड़ी थीं और टीम इंडिया ने 82 रन से बाजी मारी थी.
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श्रीलंकाई टीम में दो खिलाड़ी हैं, जो पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ सकती हैं. पहली श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू हैं, जबकि दूसरा नाम हर्षिता समरविक्रमा का है. एशिया कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में समरविक्रमा चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 4 मैच की तीन पारियों में 89 रन ठोके हैं. वहीं, विकेटों के मामले में अटापट्टू दूसरे स्थान पर हैं, उन्होंने 4 मैच में 11 विकेट झटके हैं. पिछले एशिया कप फाइनल में भी इन दोनों अर्धशतक ठोककर भारत के जबड़े से खिताब छीन लिया था.