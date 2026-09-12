Women's Asia Cup 2026 final: श्रीलंका को हल्के में लेना पड़ेगा भारी, 2 साल पहले कप्तान कौर को दिया था जख्म, अब होगा हिसाब?

Women's Asia Cup 2026: भारत और श्रीलंका के बीच महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ने इस टूर्नामेंट में खेले गए अभी तक चारों मुकाबलों में जीत दर्ज की है. लीग स्टेज में 3-3 मैच जीतकर दोनों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. भारत ने बांग्लादेश को मात दी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को रौंद दिया. श्रीलंका के खिलाफ टी20 आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन इस टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है.