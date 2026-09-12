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Women's Asia Cup 2026 final: श्रीलंका को हल्के में लेना पड़ेगा भारी, 2 साल पहले कप्तान कौर को दिया था जख्म, अब होगा हिसाब?

Women's Asia Cup 2026 Final: महिला एशिया कप 2026 के चैंपियन का फैसला कुछ ही घंटों बाद हो जाएगा. 13 सितंबर को भारत और श्रीलंका की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरेंगी. श्रीलंका को हल्के में लेना कौर एंड कंपनी के लिए भारी पड़ सकता है, इसका उदाहरण पिछला एशिया कप फाइनल है.

Written ByKavya Yadav
Published: Sep 12, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:46 PM IST
Women's Asia Cup 2026 final: श्रीलंका को हल्के में लेना पड़ेगा भारी, 2 साल पहले कप्तान कौर को दिया था जख्म, अब होगा हिसाब?
Image Credit: IND W vs SL W

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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